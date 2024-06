L’OL incertain avec Cherki, Rennes vend une pépite, Nice fait le tri… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Cherki vers un départ ? Rennes vend un de ses jeunes prometteurs, Nice va se séparer de deux cadres…

Mercato concurrents OM : Rennes vend ce jeune talent pour 15M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Rennes va laisser filer un de ses jeunes joueurs pour un départ chez le champion d’Allemagne.

Kicker et Sky Sports Germany confirme le départ de Jeanuël Belocian de Rennes vers le Bayer Leverkusen. Le défenseur de 19 ans n’avait plus qu’un an de contrat et devrait permettre à son club formateur de récupérer un montant évalué à 15M€. L’international français U21 a disputé 23 matches de Ligue 1 cette saison, il était souvent remplaçant. Rennes va donc réaliser une belle opération avec son défenseur gaucher, Belocian va lui rejoindre un club de standing surtout après la grosse saison du club de Lerverkusen.

Belocian vers Leverkusen pour 15M€

Suite au départ de Florian Maurice, annoncé à Nice, Rennes cherche un directeur sportif. Le rédacteur en chef de FootMercato, Sébastien Denis donne des informations sur le dossier Frederic Massara. « il ne manque plus que l’officialisation pour Frederic Massara à Rennes, qui va intervenir très rapidement. L’ancien DS de l’AC Milan est déjà au travail depuis quelques jours. Il active ses réseaux et faire un état des lieux de l’effectif rennais. Le dossier Désiré Doué, le chantier de la défense, le remodelage du milieu de terrain et des ajustements en attaque occupent déjà bien son emploi du temps… »

Massara arrive !

Arrivé en 2019 au FC Nantes, Alban Lafont n’aura pas réussi à convaincre et à atteindre le potentiel auquel on le prédestinait. Après une saison très compliquée pour les canaris, qui seront passés tout près de la relégation, le jeune portier devrait poser ses valises dans un autre club de Ligue 1 pour la saison prochaine.

De la concurrence pour l’ancien gardien olympien ?

Si plusieurs clubs restent attentifs à sa situation, le Stade Rennais serait bien placé pour tenter le coup Lafont cet été. De quoi mettre en concurrence l’ancien portier de l’OM, Steve Mandanda. Le gardien français ayant bientôt 40 ans, les Rouge et Noir pensent sûrement déjà au futur de ce poste. Difficile cependant d’imaginer que l’ex gardien toulousain accepte de devoir partager la place de numéro 1.

L’OM plus intéressé ?

Alors que Pau Lopez n’a pas convaincu cette saison et que plusieurs rumeurs autour d’un départ cet été voient le jour, Lafont ne serait plus dans les plans de l’OM. Intéressé afin de concurrencer le gardien espagnol, le nom de l’ex de la Fiorentina ne figure plus dans les plans de Longoria. Le FC Nantes de son côté est ouvert à un départ de son portier et sera prêt à discuter si une offre de 15 millions d’euros ou plus se présente.

Mercato concurrents OM : Incertitude autour de Rayan Cherki du côté de Lyon !

Alors qu’il lui reste une saison de contrat à l’OL, Rayan Cherki risque de vivre un été mouvementé. Auteur d’une saison en demi-teinte avec l’OL, malgré une qualification en coupe d’Europe, le joueur français pourrait donc quitter le club.

Auteur d’une saison mitigée à l’OL, Rayan Cherki n’a toujours pas signé de nouveau contrat, à un an de la fin de ce dernier. Malgré une deuxième partie de saison record de la part des Lyonnais, avec 12 victoires sur 17 matchs, l’attaquant français pourrait donc partir cet été, si aucune offre de prolongation ne lui est présenté.

Cherki déterminé à rester ?

Une décision qui ne semble cependant pas au goût du jour pour l’attaquant Lyonnais. Selon Sébastien Denis, rédacteur en chef de footmercato, le joueur « est attaché à Lyon et n’est pas chaud pour partir à un an de la fin de son juteux contrat sauf proposition XXL ». Plusieurs clubs anglais ainsi que le PSG suivraient également le dossier mais de loin. Un club du haut de tableau de Premier League aurait même été séduit par le talent de l’attaquant mais aurait émis quelques réticences au sujet de son comportement.

Lyon ouvert à un départ

Disposant d’un des salaires les plus élevés du vestiaire, avec 320 000 euros par mois, le club lyonnais ne serait pas aussi déterminé à garder le joueur. Libre dans un an, les dirigeants de l’OL pourraient donc ne pas vouloir prendre le risque de le voir partir gratuitement au prochain mercato estival. Une situation qui s’annonce compliquée alors que le club jouera la Ligue Europa l’an prochain.

Mercato concurrents OM : Deux joueurs clés transférés, un autre retenu par Nice ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Nice a changé de directeur sportif et d’entraineur, et devrait laisser filer 2 joueurs clés cet été…

Nice a changé de visage cet été avec les arrivées de Franck Haise et Florian Maurice. Le nouveau coach arrivé de Lens va devoir faire avec deux gros départs. En effet l’Equipe confirme les départs de Khephren Thuram (23 ans) et de Jean-Clair Todibo (24 ans), « deux des plus fortes valeurs marchandes du club ». Le défenseur central est annoncé du côté de Manchester United, autre propriété (minoritaire) du groupe Ineos. L’Atlético de Madrid, Naples et Aston Villa esont aussi sur le coup. Le milieu de terrain est lui pisté par l’AC Milan et la Juventus Turin. Le quotidien sportif que Marcin Bulka est lui aussi pisté par l’AC Milan et visé par la Premier League. « Si Nice veut le garder, il devra l’augmenter et prolonger son contrat. Le Polonais perçoit environ 55 000 € brut mensuels à Nice. Il aimerait quadrupler son salaire pour prolonger, Nice lui propose presque de le tripler. »

Todibo et Thuram vers la sortie, Bulka salaire triplé ?



C’était annoncé, maintenant c’est réglé. L’Equipe le confirme ce vendredi. « Après quelques heures de flottement, les négociations entre Nice et Lens viennent d’aboutir, ce vendredi, pour l’arrivée de Franck Haise sur le banc niçois. Ce dernier va s’engager pour les trois prochaines saisons avec le Gym. (…) Les deux clubs sont tombés d’accord autour d’une indemnité estimée à un peu plus de deux millions d’euros. Il sera accompagné par ses deux adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré, ainsi que d’Alexandre Pasquini, analyste vidéo. »

Haise arrive à Nice

