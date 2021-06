Mercato concurrents OM: Eté mouvementé selon Aulas, Nice prêt à payer 8,5M€ et une offre italienne pour un attaquant de Monaco

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

MERCATO CONCURRENTS OM: AULAS ANNONCE UN MERCATO MOUVEMENTÉ À LYON !

Interviewé par le média Le Progrès, Jean-Michel Aulas a fait quelques annonces à propos du mercato lyonnais et cela devrait pas mal bouger dans le sens des arrivées comme dans celui des départs.

Lyon est en pleine période de reconstruction. Si les Lyonnais retrouveront l’Europe la saison prochaine en disputant la C3, comme l’Olympique de Marseille, cela fait désormais deux saisons de suite que le club rhodanien ne parvient pas à se qualifier en Ligue des Champions, ce qui représente une grosse perte d’argent. Si nous pouvions penser que le mercato de Lyon pourrait être plus léger que les saisons dernières et qu’il se ferait en grande majorité avec l’argent des joueurs vendus cet été, Jean-Michel Aulas a affirmé le contraire lors d’une récente interview.

LYON A DE L’ARGENT MAIS COMPTE SUR SES JEUNES !

Dans le quotidien Le Progrès, le président du club lyonnais a été interrogé sur le sujet du mercato estival et a annoncé la couleur. En effet, selon JMA, Lyon aura les moyens de construire une équipe compétitive pour disputer le podium la saison prochaine et retrouver des couleurs.

« On n’est pas encore passé à la DNCG, c’est pour le 29 juin. Nous avons bien sûr les moyens. On a des joueurs qui représentent une valeur d’effectif de plus de 400 M€. On va continuer d’investir et de valoriser. Oui, on aura une bonne équipe, un budget significatif consacré au recrutement. Il y aura aussi des départs, car des joueurs souhaitent partir. On ne donnera pas d’indications avant, ni sur les montants, ni sur les joueurs parce qu’on est dans un jeu à plusieurs. Je n’ai pas dit qu’on allait refaire ce qu’on avait fait il y a quelques années. Je fais confiance à Juninho pour choisir les meilleurs joueurs. S’ils sont de l’académie, c’est nettement mieux parce que c’est le modèle qui a permis d’avoir la réussite de Lyon. » Jean-Michel Aulas – Source: Le Progrès (14/06/2021)

MERCATO CONCURRENTS OM: NICE PRÊT À LEVER L’OPTION D’ACHAT D’UN JEUNE DÉFENSEUR !

L’OGC Nice voudrait lever l’option d’achat d’un espoir français prêté par un club espagnol.

L’OGC Nice nourrit de grandes ambitions sur le plan sportif pour les années à venir. En effet, les Aiglons, qui appartiennent au directeur du puissant groupe INEOS, devraient être très actif sur le mercato. Sur le banc d’abord puisque le nom de Christophe Galtier ressort sans cesse comme étant le futur coach de l’OGCN. Pour rappel, Galtier a remporté le dernier titre de champion de France avec le LOSC, juste devant le PSG. Si une arrivée du natif de Marseille serait une preuve de l’ambition niçoise, les grands moyens devraient également être utilisés pour recruter de bons joueurs, notamment en défense où un transfert définitif se dessine.

TODIBO OFFICIELLEMENT NIÇOIS D’ICI PEU ?

Selon les informations de Sport, l’OGC Nice souhaiterait lever l’option d’achat de Jean-Clair Todibo. Le défenseur central du FC Barcelone n’a eu de cesse d’être prêté par les Blaugranas depuis son arrivée. Le jeune français, qui a connu Schalke 04 et Benfica lors de ses précédentes aventures, a débarqué sur la Côte d’Azur cet hiver sous forme de prêt, une nouvelle fois. Satisfaisant aux yeux des dirigeants niçois, ces derniers pourraient lever l’option d’achat du joueur qui s’élève à 8,5 millions d’euros. Sachant que le FC Barcelone souhaite absolument vendre certains éléments de son effectif pour renflouer les caisses, la signature officielle de Todibo à Nice ne serait pas une grande surprise.

Mercato concurrents OM: Une offre italienne pour un attaquant de Monaco ?

Un attaquant qui arrive en fin de contrat avec l’AS Monaco intéresse plusieurs clubs. La nouvelle équipe de Maurizio Sarri serait sur la piste du joueur.

L’AS Monaco sort d’une saison très réussie. Avec un effectif très jeune, Niko Kovac a pu réaliser un très bon exercice, notamment grâce à ses attaquants. En effet, Wissam Ben Yedder et Kévin Volland ont porté les Monégasques cette saison avec 36 buts à eux seuls inscrits. Cependant, un autre buteur de l’AS Monaco pourrait quitter le Rocher cet été librement, peut-être à destination de l’Italie.

Stevan Jovetic sur les tablettes de la Lazio Rome ?

Arrivé en 2017 du côté de Monaco, alors qu’il était annoncé à l’Olympique de Marseille, Stevan Jovetic ne manque pas de prétendants. En effet, Nice et Grenade seraient sur la piste de l’attaquant monténégrin. Seulement, un top club italien serait aussi dans la course pour accueillir le joueur. Selon les informations de Sky Italia, la Lazio Rome serait intéressé par le joueur libre de tout contrat. Ce serait le troisième club italien après la Fiorentina et l’Inter Milan.