Mercato concurrents OM: Fabrizio Romano dément cette énorme rumeur d’arrivée au PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Bruno Fernandes est annoncé comme une cible du PSG depuis plusieurs jours. Fabrizio Romano s’exprime sur le dossier.

Le portugais Bruno Fernandes est annoncé comme une cible du PSG depuis quelques jours. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec Manchester United, sa valeur marchande est estimée à environ 70 millions d’euros. Le journaliste Fabrizio Romano a déclaré sur Twitter que le Paris Saint-Germain ne travaille pas sur un accord pour Bruno Fernandes. Il explique que le PSG se focalise sur Joao Neves. Il explique aussi que si Bruno Fernandez reste à Manchester United cet été, de nouvelles négociations contractuelles pourraient également suivre.

🚨🔴🔵 Understand Paris Saint-Germain are currently not working on Bruno Fernandes deal.

PSG full focus is on João Neves. 🇵🇹

If Bruno stays at Manchester United this summer, also new contract talks could be following step. pic.twitter.com/cPV5AQJFQq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024