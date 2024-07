Mercato concurrents OM: le PSG va signer ce crack !

Très en vue dans les gros clubs européens de ce mercato, Luis Henrique aurait fait de sa priorité au milieu de terrain la jeune pépite João Neves. Âgé de 19 ans, le crack de Benfica devrait sûrement partir, mais il y a un mois le club portugais ne semblait pas déterminé à laisser filer son joueur pour moins de 100 millions d’euros. Aujourd’hui le prix a été revu à la baisse, ce qui faciliterait un transfert.

Le PSG veux être actif sur ce mercato, le nom du jeune crack du Benfica, João Neves, s’ajoute à la longue liste des joueurs ciblés. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis 1 mois déjà, un éventuel transfert semble prendre forme. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le profil du milieu portugais plairait énormément à Luis Henrique, qui en aurait même fait sa priorité à l’heure actuelle. Une association avec Vitinha dans le milieu parisien pourrait ravir les fans du PSG.

Plus de 100 millions pour João Neves ?

🚨🚨🚨Accord PSG-Benfica IMMINENT pour João Neves ! 🇵🇹 💰 Discussions avancées autour d’un montant de 70M€ bonus inclus. ⏳Le joueur est actuellement en vacances et est en attente du feu vert final, mais il est certain qu’il rejoindra le PSG cet été ! 🔴🔵@maisfutebol pic.twitter.com/2w1bcOTzwY — Media Parisien (@MediaParisien) July 17, 2024

Seul problème : son prix. À tout juste 19 ans, et après avoir disputé pas moins de 55 rencontres TTC dans l’élite pour sa deuxième saison en pro, la valeur marchande du joueur a beaucoup grimpé. Benfica, conscient, de tenir une pépite, en demanderait minimum 100 millions d’euros, il y a un moins. Aujourd’hui selon les médias portugais un accord entre Benfica et le PSG est imminent. Des discussions avancées ont lieu autour d’un montant de 70 millions bonus inclus. Sa valeur marchande est estimée à 55 millions d’euros, Mais le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club portugais. De son côté le joueur est en attente du dénouement, il est certain qu’il rejoindra le PSG cet été. Un mois après le début tu feuilleton il pourrait prendre fin très bientôt.

