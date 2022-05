Mercato concurrents OM : Galtier répond à la rumeur Lyon

Alors que de nombreuses rumeurs faisaient état de tensions entre Christophe Galtier et sa direction et que son départ était déjà envisagé, l’entraineur des aiglons a tenu à mettre les points sur les i en conférence de presse. Il en a profité pour rappeler son engagement et couper court aux bruits qui l’envoyait à l’OL la saison prochaine.

Il y a quelques jours, l’Équipe révélait qu’après les dernières contre-performances de Nice en championnat et sa finale de Coupe de France perdue samedi dernier contre Nantes (0-1), Christophe Galtier se posait des questions sur la direction que prenait le club. De plus, on apprenait que de vives tensions étaient présentes entre le natif de Marseille et Julien Fournier, le directeur sportif niçois. De quoi remettre en cause l’engagement de l’ancien coach stéphanois avec le club azuréen. Assez rapidement, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un retour de flamme avec l’OL qui avait tenté de l’attirer sur leur banc avant l’arrivée de Bosz.

Galtier confirme les désaccords avec Fournier mais se voit à Nice l’an prochain !

Présent en conférence de presse hier avant la réception ce mercredi de Saint-Étienne (19h), l’ancien défenseur a répondu sans ambiguïtés aux questions concernant son avenir et les informations qui ont fuité dans la presse. Si l’ex joueur de Marseille reconnait des tensions avec Julien Fournier, il a tenu à préciser qu’il ne se voyait pas ailleurs la saison prochaine que ce soit à Lyon ou un autre club :

« Est-ce que je serai l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? La question n’a pas lieu d’exister maintenant, mais je vais vous répondre. Pourquoi je ne serai pas l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Parce qu’il y a eu des désaccords, des accrochages ? On n’est pas dans le monde des bisounours. Le football de haut niveau demande une exigence incroyable pour essayer d’avoir des résultats. Et patatras, on n’arrive pas à monter sur la dernière marche d’un des deux trophées sur lesquels nous étions engagés. Mais on est arrivé en finale. Il y a tout ce qu’il se dit entre Julien, le directeur du football, et moi, l’entraîneur. Mais c’est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons. » Christophe Galtier – Source: Conférence de presse (10/05/2022)

