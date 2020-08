Mercato Concurrents OM : Gérard Lopez annonce la couleur pour cette saison !

Dans un long entretien pour la plateforme du LOSC, le président lillois, Gérard Lopez, s’est confié sur la saison à venir. Le dirigeant des Dogues vise avant tout le podium en Ligue 1…

Aux commandes du club lillois depuis trois saisons maintenant, Gérard Lopez veut franchir les étapes avec le LOSC. À quelques heures du nouvel exercice de Ligue 1 pour les Dogues, et la réception du Stade Rennais (21 h), le président a livré ses objectifs pour 2020-21. « Je pense que notre club est aujourd’hui structuré pour viser le podium. » Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, après l’arrêt définitif du championnat pour crise sanitaire, les hommes de Christophe Galtier disputeront l’Europa League pour l’édition 2020/2021. Gérard Lopez souhaite à tout prix retrouver la C1, en terminant sur le podium de Ligue 1.

Le Recrutement lillois mis en avant

Il compte pour cela sur ses nouvelles recrues pour faire la différence, notamment sur l’arrivée de l’attaquant canadien, Jonathan David (20 ans), plus gros transfert de l’histoire du LOSC (27 M€, hors bonus).

« Recruter un joueur comme Jonathan David en cette période où les gros investissements sont plutôt rares dans le football, c’est un acte fort. Jonathan est un joueur hyper talentueux qui s’inscrit déjà parfaitement dans notre collectif. Il représente l’un des nombreux talents de notre club qui s’est encore renforcé cet été, comme l’été dernier, comme depuis trois saisons. Les arrivées de Burak Yilmaz, Sven Botman, Isaac Lihadji, Eugenio Pizzuto pour ne citer qu’eux en sont des illustrations aussi. Le LOSC continue de grandir, son effectif se renforce et développe chaque année son état d’esprit, son humilité et son goût pour le travail. Et c’est ce qui fera la différence. »

Gérard Lopez – Source : LOSC.fr (21/08/2020)

La C3 vraiment prise au SÉRIEUX ?

Souvent délaissée par les clubs français, la petite coupe d’Europe semble être prise au sérieux par le président lillois. Pour rappel, une victoire dans cette compétition offre un ticket direct en phase de groupe de C1.

« L’Europa League n’est peut-être pas aussi prestigieuse que la Champions League, mais c’est une compétition au niveau très relevé, qui peut s’avérer piégeuse avec notamment des déplacements plus lointains. Il est clair qu’on aimerait réaliser de belles choses dans ce tournoi. »

Gérard Lopez – Source : LOSC.fr (21/08/2020)