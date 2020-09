Mercato concurrents OM : Gros coup dur pour le PSG !

Le latéral gauche du PSG, Juan Bernat, est sorti prématurément avant la fin de la rencontre face à Metz hier (1-0). L’Espagnol souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Terrible nouvelle pour le PSG. Hier lors du match en retard de la 1ere journée de Ligue 1 (victoire 1-0 face à Metz), Juan Bernat est sorti prématurément avant la fin de la rencontre en boitant. L’Espagnol n’arrivait plus à poser le pied gauche au sol. Son entraineur Tuchel était très pessimiste à la fin de la partie. Le verdict est tombé.

rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pour Juan Bernat

Le PSG a communiqué sur la blessure du latéral gauche ce jeudi. Voici la nature exacte : « une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche ». Si la durée d’indisponibilité n’a pas été divulguée, on craint le pire pour le joueur parisien. Sa saison est déjà compromise. Privé donc de l’Espagnol, et de Kurzawa, suspendu, Thomas Tuchel devrait aligner Mitchel Bakker au poste de latéral gauche à Nice, ce dimanche (13 h). Et le club francilien pourrait songer à recruter un nouveau défenseur avant la fin du mercato ?