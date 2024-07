Mercato concurrents OM : Gros coup dur pour Lyon?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lyon devrait voir son défenseur central Jack O’Brien partir à Everton, néanmoins le club rhodanien touchera une indemnité de transfert bien plus basse que prévu.

Lyon dans l’obligation de vendre pour au moins 100 millions d’euros durant ce mercato estival afin de remplir ses engagements vis-à-vis de la DNCG. En effet, l’olympique lyonnais à débourser environ 200000000 d’euros depuis le début de ce mercato mais n’a toujours quasiment rien vendu. Si le club de John Textor ne vend pas pour 100 millions d’euros, il pourrait recevoir une sanction par le gendarme financier du football.

Pour cela le club rhodanien a décidé de se séparer de son défenseur Jack O’Brien, arrivé la saison dernière en provenance de Crystal Palace pour environ 20 millions d’euros le jeune défenseur s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Lyon devrait le céder à Everton. Lyon devra reverser environ 4 millions d’euros à son ancien club Crystal Palace, Le club rhodanien va donc récupérer environ 16 millions d’euros pour ce transfert, loin des 25, 30 millions attendu. Le club de John Textor ne peut pas se permettre de négocier, en effet il doit absolument récupérer des fonds.

🔵🇮🇪 Jake O’Brien will undergo medical as new Everton player on Monday, then signing contract until June 2029.

O’Brien joins on €20m deal plus 10% sell-on clause from Olympique Lyon, as exclusively revealed yesterday.

Here we go, confirmed. pic.twitter.com/WCjVniXyzu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024