Mercato concurrents: Lyon remplace l’OM dans le duel avec Rennes pour ce milieu de terrain !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Rennes et Lyon au coude à coude pour recruter un milieu du Borussia Dortmund. Les 2 clubs doivent se renforcer au milieu de terrain, ils ciblent le même joueur.

Rennes et Lyon s’intéresseraient à Salih Özcan, milieu de terrain turc de 26 ans évoluant au Borussia Dortmund depuis 2022. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec le Borussia Dortmund, sa valeur marchande est estimée à environ 10 millions d’euros. En cette saison, il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avec le club allemand. Dortmund accepterait de laisser partir son joueur si une offre de 8 à 10 millions d’euros était transmise par un des 2 clubs.

Özcan visé par Lyon et Rennes

Le stade Rennais après avoir perdu Enzo Le Fée, Terrier, Rennes est sur le point de perdre les 2 frères Doué, Bourigeaud, Theate. Le Stade Rennais pourrait se séparer de Lorenz Assignon. Le club Breton a absolument besoin de renfort dans son effectif. Aujourd’hui d’après les informations de Foot Mercato ce n’est pas l’Olympique de Marseille qui piste le joueur. C’est l’olympique lyonnais qui suit le milieu de terrain. L’effectif lyonnais doit passer de 37 joueurs à 25. Le club rhodanien doit vendre 12 joueurs et récupérer 100 millions d’euros. Afin de rentrer dans les clous des accords passés avec la DNCG. Mais le club de John textor n’a pas l’air de s’inquiéter plus que ça et continue de s’activer pour renforcer son effectif. Reste à voir quel projet et quel club choisira le joueur turc en cas de départ.

