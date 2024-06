Mercato concurrents OM : Gros ménage à Lens, des départs majeurs à venir !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Alors que Franck Haise est annoncé proche de l’OGC Nice, le RC Lens aurait trouvé un possible successeur !

Lens va clairement changer de visage cet été ! Après les départs de Pouille et Haise, Pierre Dréossi et Will Still devraient les remplacer, mais la grosse lessive devrait aussi avoir lieu dans l’effectif. Selon la Voix du Nord plusieurs gros départs sont attendus. En premier lieu, le solide défenseur autrichien Kévin Danso devrait changer d’air et ramener un gros chèque au RCL. Le club qui veut diminuer sa masse salariale aurait aussi décidé de laisser partir d’autres éléments importants comme Elye Wahi ou Brice Samba. Enfin, Angelo Fulgini ou encore Salis Abdul Samed pourrait eux aussi quitter le Nord cet été !

En effet, selon l’Equipe, « les dirigeants de Lens n’ont pas tardé à réagir. Alors que Franck Haise est sur le point de s’engager à Nice, les décideurs nordistes veulent aller vite pour trouver son successeur. Une short-list a été établie. Y figure notamment Bruno Genesio. Mais les dirigeants se sont arrêtés ces dernières heures sur un autre profil connu de la Ligue 1 : Will Still. » Le jeune entraineur a été écarté de Reims avant al fin de la saison, il affiché son envie de rejoindre l’Angleterre mais pourrait se laisser tenter par le projet lensois !

En effet, en attendant de savoir si Franck Haise va continuer d’être l’entraineur du RC Lens, le club vient de limoger son coordinateur sportif. Une infirmation confirmée par le média la Voix du Nord. « Le RC Lens attendait de trouver son successeur pour acter son départ. Frédéric Hébert se savait sur la sellette depuis le début du printemps, le club artésien a tranché dimanche et appuyé sur le bouton ce mardi en lui signifiant la fin de la collaboration. Romain Peyrusqué, son adjoint, va aussi quitter le club. »

Le Racing est en train de restructurer son organigramme et aurait déjà ciblé un directeur du recrutement: Diego Lopez (Bordeaux, L2). Le président Joseph Oughourlian cherche aussi un directeur sportif. Les noms de Grégory Lorenzi (Brest) mais aussi Florian Maurice (ex Rennes) sont évoqués. Ces changements peuvent-ils influer sur la décision de Franck Haise ? Le technicien français est une des cibles annoncées de l’OM.

« Il y a de la déception tout de suite, explique Franck Haise après le match entre le RC Lens et le MHSC qui s’est soldé par un 2-2. Quand on domine autant on doit gagner. Je ne voulais pas attendre que Lyon marque, gagner pour être sur. Pour ça que j’ai changé de système. On a gâché trop d’occasions. J’ai souvent dit que cette saison se jouerait à la dernière seconde. Une saison très riche, très éprouvante. Je n’ai pas assez de recul pour vous dire qu’à la 5e journée on aurait aimé être là. Mais après ce qu’on a fait il y a un goût un peu amer. »

Daniel Riolo a évoqué la saison prochaine et la reconstruction nécessaire à commencer par le coach suite à la défaite déconcertante de l’OM à Reims. « Longoria va continuer sa mission avec Benatia. La première idée de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour être l’entraineur de l’OM c’est Paulo Fonseca, mais comment tu vas le convaincre ? Pour Fonseca ce n’est pas son premier choix, même si c’est celui de l’OM. Comment être attractif sans Coupe d’Europe. Le choix n°2 c’est Matias Almeyda mais il a un gros contrat et cela va être difficile de le sortir de l’AEK. Enfin, le 3e choix c’est Marcelo Gallardo qui est en perdition en Arabie Saoudite. Si ils font pas un de ces trois là, ils iront sur du choix en dessous. Sans coupe d’Europe c’est compliqué. Fonseca s’il vient c’est qu’il n’a rien d’autre, il veut jouer la Ligue des Champions. Quand tu vois le match de ce soir, tu peux aller chercher la Coupe d’Europe et il n’y a rien ! «