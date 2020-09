Mercato concurrents OM : Jean-Michel Aulas (Lyon) fait le point sur 4 dossiers chauds !

Le président de Lyon revient sur les dossiers chauds dans le Rhône, à dix jours de la clôture du mercato (5 octobre).

JMA fait le point mercato pour le journal régional Le Progrès. Memphis Depay, Houssem Aouar, Moussa Dembele et Jeff Reine-Adélaïde sont au cœur du sujet. Compilation.

« Je vais rassurer les supporters. Depuis le début, j’ai dit que l’on ne perdrait pas les trois joueurs (Dembele, Memphis, Aouar). À 10 jours de la fin du mercato, aucun des trois n’est parti. Et je n’imagine pas que cela se fasse. Si un ou deux partent, ils seront remplacés. Bruno Cheyrou et Juninho travaillent sur les hypothèses de remplacements. La meilleure solution, c’est qu’il reste tous les trois. Houssem Aouar pourrait-il rester ? Oui. Financièrement Arsenal est comme tout le monde. Et Houssem peut se dire que la meilleure chose serait de rester avec nous. »

Proposition en or pour Depay, Reine Adélaïde sur le départ à Lyon ?

« Je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition. J’aurais aimé que Memphis Depay reste… Maintenant, il n’y a jamais rien d’impossible. Tout a été fait pour qu’il reste. S’il ne reste pas, on s’adaptera (…) C’est clair, actuellement les finances du Barça ne permettent pas la transaction. On a Rayan (Cherki). J’en ai parlé avec Rudi Garcia, si Memphis nous quitte, Rayan prendra plus de place. On croit beaucoup en lui, il a du Memphis Depay. »

« Oui, il a un très gros contrat (Adélaïde). On lui a fait confiance. (…) Moi, je n’aime pas les gens qui disent qu’ils veulent partir de l’OL, je suis comme les supporters. Voir les deux parties se rabibocher ? Ça peut, mais ce n’est pas sûr, parce que voilà… On a besoin d’une équipe performante, et aussi qui a un très bon état d’esprit. L’image de marque de Juninho, c’est que l’état d’esprit est aussi important que le talent. »

JMA – Source : Le Progrès 24/09/2020