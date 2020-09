Mercato concurrents OM : Juninho fait le point sur 3 gros départs, ça bouge encore à Rennes, Longoria vient titiller Lyon dans le dossier d’un jeune crack ?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce mercredi : Juninho fait le point sur ces 3 possibles gros départs, ça bouge encore à Rennes, Longoria vient titiller Lyon dans le dossier d’un jeune crack sud-américain ?

Juninho fait le point sur ces 3 possibles gros départs !

Le directeur sportif de Lyon, Juninho, est revenu sur les dossiers chauds du moment après la défaite des siens à Montpellier (2-1). Il assure qu’aucune offre n’est parvenue sur son bureau.

Aouar, Depay, Dembélé, qui des cadres lyonnais va quitter l’effectif avant la fin du mercato (5 octobre) ? Ces derniers temps, la tendance est plutôt à un départ du Néerlandais (au Barça avec Koeman ?). Mais pour le moment rien de concret a fuité. Et au sortir de la défaite de Lyon à Montpellier (2-1), Juninho a été très clair sur l’avenir de ses protégés.

Pas d’offre pour Depay, Aouar et Dembélé — Juninho

« On n’a pas reçu de proposition ni pour Memphis (Depay), ni pour Houssem (Aouar), ni pour Moussa (Dembélé). Les joueurs pour qui on a reçu des propositions sont déjà partis. Pour Memphis, on n’a rien reçu de la part du Barça. Même pas un appel pour demander son prix. Ce que j’ai compris, c’est que le Barça ne le veut pas. […] Memphis est en fin de contrat, s’il reste, il sera content de nous aider à faire une bonne saison. »

Ça bouge encore à Rennes (qui va prendre un gros chèque…)

Le Stade Rennais aura connu un été agité niveau mercato. Engagé en Ligue des champions, le club breton se montre très présent sur cette période d’échanges de joueurs. Et cela devrait encore bouger à Rennes !

Rennes jouera la Ligue des champions cette saison. Pour ce faire, le club breton anime énormément le mercato afin d’avoir l’équipe la plus compétitive dans cette compétition. Côté départs, la formation de Julien Stéphan s’attend à perdre Edouard Mendy. Le portier sénégalais ainsi que les dirigeants rennais n’ont pas su résister à la proposition de Chelsea. L’officialisation du transfert est attendue dans les prochaines heures. La chaîne Téléfoot ajoute que le défenseur des Blues, Fikayo Tomori, pourrait également être inclus dans la transaction.

Du mouvement côté arrivées ?

Pour remplacer Mendy, Rennes a activé la piste Rui Silva, le gardien de Grenade. Toujours selon la chaîne Téléfoot, les dirigeants bretons ont proposé 8 M€ au club andalou qui en requiert 15. Dans l’entourage du joueur, on a fait savoir que le portier portugais serait intéressé à l’idée de rejoindre le SRFC.

Concernant Jeff Reine-Adélaïde, le directeur sportif de Lyon, Juninho, a évoqué le mercato de son club hier. Le Brésilien a pris le temps pour clarifier la situation de ses cadres. Aucune offre n’est parvenue sur son bureau. Cependant, il n’a pas fait de point sur l’ancien angevin. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais ?

Longoria vient titiller Lyon dans le dossier d’un jeune crack sud-américain ?

L’OM cherche un buteur mais semble attentif aux fameuses opportunités du marché. Le nouveau directeur sportif, Pablo Longoria est spécialisé dans le recrutement des jeunes talents, il aurait un œil sur un crack uruguayen pisté par Lyon…

Lyon est très intéressé par le profil de Facundo Pellistri. L’ailier de Peñarol devrait quitter l’Uruguay et rejoindre l’Europe cet été, la France est une destination crédible. Juninho aurait déjà fait des offres, la dernière est estimée à 5M€ plus des bonus. Cependant, Penarol espère récupérer un chèque de 10M€ dans ce dossier. Selon la radio uruguayenne Vamos que Vamos, l’OM serait aussi intéressé par le joueur…

Evaristo Gonzalez, décideur du club uruguayen, a clairement envoyé son jeune talent vers l’Europe, il n’exclut pas la France…

quelque chose me dit que Pallistri devra apprendre le français aussi

«Il reste 15 jours pour que cette opération se définisse. Il ira en Europe, c’est sûr. Il a un passeport européen. Il parle parfaitement anglais. Mais quelque chose me dit qu’il devra apprendre le français aussi».

Evaristo Gonzalez – source Vamos que Vamos (15/09/2020)