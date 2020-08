Mercato concurrents OM : Kovac « compte » sur cet international français

En pleine opération dégraissage, l’AS Monaco souhaite diminuer son effectif jugé trop important par son entraîneur. Le retour de prêt de Sidibe était à l’étude par Niko Kovac ces derniers jours…

De retour de prêt d’Everton, Djibril Sidibe n’avait pas les garanties de rester sur le Rocher. Cependant après quelques jours d’observation, son coach Niko Kovac semble séduit par le profil du champion du monde 2018 avec les Bleus. Il l’a fait savoir lors de la conférence de presse d’avant match, ce vendredi, avant le déplacement à Metz dimanche (15 h). À noter, le latéral droit est sous contrat encore deux saisons (jusqu’en juin 2022) avec l’AS Monaco.

Il est international et champion du monde — Kovac

« Son prêt a été bon. Il est international et champion du monde. Je compte sur lui. C’est à lui désormais de nous montrer ses qualités. Et je sais qu’elles sont très importantes. Il a fini la Premier League il y a trois semaines. Il est dans une bonne condition physique. J’en suis surpris. Je n’ai pas particulièrement senti qu’il voulait partir. Mais on n’a pas discuté à propos de sa situation. Le plus important est d’avoir une volonté collective de créer une équipe, à l’image de ce qu’on a montré contre Reims (2-2), dimanche dernier »

Niko Kovac – Source : Conférence de presse 28/08/20