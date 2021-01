Mercato concurrents OM : La « chouinerie » de Garcia, Arsenal veut jouer un mauvais tour à Rennes et ce flop de l’AS Monaco pourrait filer en Espagne…

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce lundi: Lyon chute, et Garcia chouine encore contre l’arbitrage, Arsenal veut jouer un mauvais tour à Rennes, ce flop de l’AS Monaco pourrait filer en Espagne…

Concurrents OM : Lyon chute, et Garcia chouine (encore) contre… l’arbitrage !

Le club de Jean-Michel Aulas s’est incliné hier soir contre Metz en toute fin de match (0-1). Les lyonnais n’avaient plus perdu depuis le 15 septembre dernier. Au terme de la rencontre, Rudi Garcia n’a pas pu s’empêcher de se plaindre de l’arbitrage concernant le but refusé de Toko Ekambi.

«C’est une défaite au goût amer. Mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-même, on peut faire un peu mieux. Quand on essaye de marquer 22 fois et qu’on ne cadre que 20% de nos tirs… On pensait avoir fait le plus dur contre une équipe athlétique. On ouvre le score avec Karl, mais le but a été annulé de manière incompréhensible. On aurait dû repartir de l’avant et marquer, on en a eu la possibilité après (…) Le but c’est juste incompréhensible pour moi. Chacun a son avis. Celui du corps arbitral a été différent. Donc on va respecter ça. Ce n’est pas qu’à cause de ça qu’on perd le match » Rudi Garcia – Source Conférence de Presse

Mercato concurrent OM : Arsenal veut jouer un mauvais tour à Rennes ?

En effet, le Stade Rennais pourrait faire une proposition d’un contrat de 2 ans à Steven Nzonzi en cas de nouvelle qualification en Ligue des Champions. Cependant, l’international français voit plusieurs clubs se pencher sur sa situation notamment en Premier League…

Le Stade Rennais fait face à des problèmes financiers et pourrait être contraint de se séparer de quelques joueurs cet hiver. En effet, selon Ouest-France, le club breton aurait même accumulé 40 millions d’euros de pertes en raison de la crise sanitaire et des droits TV. Le recrutement d’un joueur du niveau de Nzonzi à moindre coûts n’est pas à rater.

Mais selon Foot Mercato, ses dernières performances en France ne sont pas passé inaperçu en Angleterre. Passé par Stoke City, il pourrait faire son retour en Premier League. En effet, Arsenal et Everton gardent un œil sur lui. Si aucune offre officielle n’a pas encore été faite, la concurrence s’annonce rude pour Rennes…

Mercato concurrent OM : Ce flop de l’AS Monaco pourrait filer en Espagne…

Arrivé cet été en provenance de Benfica sous forme d’un prêt payant à 1,5 M€, Florentino Luis (21 ans) peine à s’imposer dans l’effectif de Niko Kovac. Le Portugais pourrait changer d’air en cassant son prêt afin de rejoindre l’Espagne.