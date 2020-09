Mercato concurrents OM : La « grande braderie » continue à Lyon, le PSG s’intéresse à un remplaçant du LOSC, Rennes a tenté de récupérer un autre champion du monde ?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce mardi : la « grande braderie » continue à Lyon, le PSG qui s’intéresse à un ancien titi de la maison et Rennes qui a tenté un autre champion du monde ?



La « grande braderie » continue à Lyon… Cette fois avec un gros chèque ?

Lyon ne jouera pas de coupe d’Europe cette saison et se retrouve dans l’obligation d’alléger son effectif. Les départs s’enchaînent…

Lyon n’a pas réussi a retenir Pierre Kalulu, le club a transféré Martin Terrier (Stade Rennais), Amine Gouiri (OGC Nice), Fernando Marçal (Wolverhampton), Rafael (Basaksehir), Kenny Tete (Fulham FC) et Ciprian Tatarusanu (AC Milan). Alors que Bertrand Traoré est annoncé à Aston Villa, un autre attaquant pourrait faire ses valises…

Depay aussi transféré ? 25M€ + bonus ?

Selon le média néerlandais, Telegraaf, Memphis Depay va retrouver Ronald Koeman au FC Barcelone. L’annonce officielle pourrait même intervenir cette semaine. Le président Aulas devrait récupérer 25 M€ plus des bonus dans l’opération. Aouar, Dembélé et Marcelo seraient eux aussi sollicités…

Le PSG s’intéresse à un remplaçant du LOSC ?

Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germian aurait coché le nom de Boubakary Soumaré pour renforcer son milieu.

Souvent remis en question, notamment en finale de Ligue des champions, le milieu de terrain du PSG a besoin d’être renforcé. Et selon la chaine Téléfoot, le club de la capitale pourrait se pencher vers un ancien titi de la maison. En effet, Boubakary Soumaré, ancien de la maison parisienne, serait dans le viseur du champion de France en titre. Le franco-sénégalais évolue à Lille depuis l’été 2017. À l’heure où l’on parle, aucune offre n’aurait été transmise de la part de Leonardo.

Soumare de retour au bercail ?

Encore faut-il que le milieu de terrain de 21 ans accepte de retourner à Paris. Le joueur n’est pas un titulaire indiscutable au LOSC. Cependant, la concurrence sera davantage rude au PSG. Soumaré est sous contrat jusqu’au mois de juin 2022 avec la formation nordiste. La saison dernière, le Dogue a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, pour aucun but inscrit. Les dirigeants parisiens pourraient jouer sur l’argument de la C1 pour rapatrier l’ancien de la maison.

Rennes a tenté de récupérer un autre champion du monde ?

Le Stade Rennais s’apprête à perdre son gardien de but Edouard Mendy. Si l’officialisation du transfert met du temps, c’est parce que les Bretons aurait tenté Giroud dans la transaction…

Le leader du championnat, Rennes, aurait essayé d’enrôler Olivier Giroud à Chelsea, nous apprend L’Équipe. Le club breton est en passe de vendre son gardien Edouard Mendy, à Chelsea. Et si l’officialisation du transfert met du temps à arriver c’est parce que les Bretons auraient souhaité récupérer l’attaquant de l’Équipe de France. Les dirigeants rennais voulaient l’ancien Montpelliérain (en prêt gratuit) + 40 M€ pour libérer leur portier sénégalais.

Giroud devrait bien rester à Chelsea

Problème, l’ancien Gunners a prolongé en mai dernier son bail d’une année avec Chelsea. Giroud est lié avec les Blues jusqu’en juin 2021. Et il l’a récemment évoqué dans une interview au Progrès, qu’il se sentait bien à Londres et qu’il voulait continuer l’aventure outre-manche. Edouard Mendy devrait donc s’engager dans les prochaines heures avec Chelsea et devrait bien côtoyer l’attaquant des Bleus. Le montant du transfert s’orienterait autour des 25 M€ (bonus compris).