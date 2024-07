Mercato concurrents OM : Le Bayern Munich fonce sur un joueur de l’AS Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Bayern Munich aimerait recruter Embolo, il n’y a pas encore eu d’offre officielle de la part du club bavarois. Le Suisse n’a pas prévu de quitter la principauté cet été sauf en cas de grosse offre du Bayern de Munich ou d’un autre gros club européen.

Selon Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato, le Bayern ne lâche pas la piste Breel Embolo. Aucune offre officielle n’a été transmise mais l’intérêt et bel et bien présent de la part du club allemand. Sébastien Denis explique que l’attaquant Suisse se sent bien dans la principauté et ne pense pas à un départ sauf en cas d’offre d’un top club européen. Le club de la principauté compte sur lui et veut en faire un pilier cette saison suite au départ de Wissam Ben Yedder. L’attaquant avait réagi à la rumeur lors d’une conférence de presse en juin dernier, « J’espère que vous comprendrez que je ne peux rien dire à ce sujet, par respect pour mon club et par respect pour le FC Bayern. C’est un grand club, bien sûr. (…) Je connais très bien Leroy (Sané), Dayot (Upamecano), Leon (Goretzka) et Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting). C’est donc un club que je regarde le samedi ou le dimanche. Mais je n’y pense pas et je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet. (…) La Bundesliga est une Ligue passionnante, j’y ai passé six belles années. Mes enfants y sont nés. J’ai connu deux grands clubs : Schalke, bien sûr, avec ses 60 000 supporters, et le Borussia Mönchengladbach, où je me sentais très à l’aise et où j’ai passé de meilleurs moments. (…) On ne sait jamais (…), si cela devient un sujet, il faudra l’étudier » lâchait-il avant d’affirmer qu’il était « très heureux à Monaco. »

🚨#ASM 🔴⚪️#FCBayern

▶️le Bayern ne lâche pas Breel Embolo

▶️pas d’offre encore mais un vrai intérêt pour l’attaquant 🇨🇭 qui connait bien Max Eberl, le nouvel homme fort du mercato du Bayern

▶️Embolo se sent bien à Monaco et n’a pas prévu de partir sauf offre folle du Bayern ou… pic.twitter.com/oWdqyKSTHX — Sébastien Denis (@sebnonda) July 17, 2024

Pour rappel le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec Monaco cette saison il n’a quasi pas joué suite à une rupture des ligaments croisés. Malgré une saison quasi blanche sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros, l’attaquant de 27 ans a disputé l’euro avec la Suisse et a inscrit un but. C’est à voir si un gros club tel que le Bayern formulera une offre officielle pour l’attaquant, si ce n’est pas le cas il devrait rester à Monaco cet été.

lire aussi: Rumeurs mercato OM : De Zerbi toujours à l’affût pour Adingra?