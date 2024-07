Mercato concurrents OM : Monaco a trouvé un accord avec cette révélation du RC Lens !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco va disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Pour cela les dirigeants du rocher doivent renforcer leur effectif. Les dirigeants monégasques auraient trouvé un accord avec l’un des meilleurs lensois la saison passée.

L’AS Monaco retrouver un accord avec Neil El-Aynaoui selon l‘Equipe. Le club monégasque aimerait s’attacher les services du jeune marocain. Une des grandes satisfactions de la saison côté lensois, il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives. Le club monégasque anticipe le départ de Youssouf Fofana, mais aussi une saison en Ligue des champions. D’après le quotidien l’AS Monaco est la famille du milieu marocain aurait trouvé un accord de principe. Les dirigeants du club de la principauté sont sur le point de transmettre une offre au Racing Club de Lens. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RCL, le club nordiste aimerait en tirer entre 15 et 20 millions d’euros. Les sangs et Or piste déjà l’éventuel remplaçant d’El-Aynaoui, Un jeune international arménien.

lire aussi: Mercato OM: Greenwood, pourquoi ça traine ?