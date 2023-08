Mercato concurrents OM : Le LOSC laisse filer sa pépite contre un gros chèque ?

Un concurrent de l’OM va perdre un de ses meilleurs jeunes ? Le LOSC est entré en négociations avec Brighton pour le départ de Carlos Baleba. Le milieu de terrain de 19 ans était une des révélations de la fin de saison dernière.

Lille assez actif sur le marché des transferts cet été sur le sens des arrivés et aussi des départs. À l’image de Carlos Baleba. Le joueur s’est mis d’accord avec le club anglais selon Fabrizio Romano. Une offre a été transmise au dirigeant du LOSC, elle serait de 16 millions plus des bonus. Les négociations sont en cours pour le milieu de 19 ans. Le club nordiste en attend 30 !

EXCL: Brighton have already reached an agreement with 2004 born midfielder Carlos Baleba on personal terms — he’s fav option to replace Caicedo 🚨🔵🇨🇲

Opening bid has already been submitted to Lille — in excess of €16m and it also includes add-ons.

Talks ongoing. pic.twitter.com/dUwFuYOWzb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023