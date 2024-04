Mercato Concurrents OM: le PSG a trouvé l’attaquant pour (tenter de) faire oublier Mbappé ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) D’après les informations d’Il Mattino, l’ancien attaquant lillois Victor Osimhen serait d’accord avec le club parisien !

« Tôt ou tard, il faudra jouer sans lui». Voici ce que déclarait récemment Luis Enrique, entraîneur du PSG, pour justifier sa gestion du cas Mbappé. Le champion du monde 2018 devrait quitter le club de la capitale en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid. Le club parisien va donc une nouvelle fois sortir le chéquier pour renforcer son attaque…A lire : Mercato : Les regrets de ce joueur de l’OM la saison dernière « à Marseille j’étais heureux »

Osimhen d’accord pour un contrat de 4 ans avec le PSG ?

🚨 Victor Osimhen est très proche de signer au PSG ! 🇳🇬❤️💙 Paris est prêt à payer sa clause de 120 M€. 💰🔓 Le Nigérian toucherait alors un salaire de 13 M€ / an et conserverait l’intégralité de ses droits d’image. 🗞️ Il Mattino pic.twitter.com/2CLu8TqHTN — Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2024



Selon les informations d’Il Mattino, Victor Osimhen va quitter Naples cet été et l’attaquant serait d’accord avec le PSG. Le quotidien italien précise même que l’attaquant international nigérian devrait toucher 13 millions par an avec un contrat de 4 ans en disposant intégralement de ses droits à l’image. De plus Osimhen devrait signer plusieurs contrats de sponsoring avec des marques qataries.

Orphelin de sa star, le PSG serait prêt à débourser 200 millions d’euros pour s’attacher les services de Lamine Yamal, le crack de 16 ans du FC Barcelone. Le club français envisagerait d’effectuer la deuxième plus grosse transaction de l’histoire après celle de Neymar en 2017, recruté pour 222 millions d’euros.

Le Barça refuserait de vendre Yamal

❗️Barcelona have rejected a €200m offer from PSG for Lamine Yamal. PSG wanted him to be Mbappé’s replacement. — @marca pic.twitter.com/xx6YqABgVp — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2024

L’agent de l’Espagnol, Jorge Mendes, aurait informé le président du Barça, Joan Laporta, de l’intérêt du PSG lors d’une réunion où les possibilités de transfert ont été discutées.

Malgré les problèmes financiers du FC Barcelone, la direction catalane aurait décidé de rejeter l’offre. Elle considère Lamine Yamal comme l’un des plus grands actifs générés par La Masía après Lionel Messi, et ses performances sur le terrain renforcent sa valeur. Le jeune prodige, buteur ce vendredi face à Majorque (1-0), a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues depuis le début de saison.

