Mercato concurrents OM : Le PSG lâche son premier gros chèque de l’été?

Les Parisiens sont proches de lâcher 40M€ pour un défenseur !

C’est quasiment bouclé comme l’annonce Fabrizio Romano ce lundi. Le PSG est tout proche de signer William Pacho qui évolue à l’Eintracht Francfort. Le défenseur pourrait débarquer dans le club de Ligue 1 contre un chèque de 40M€ et des bonus. Il reste encore quelques détails à régler avant que le joueur ne rejoigne le PSG.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on deal to sign William Pacho from Eintracht Frankfurt!

Verbal agreement in place on €40m fee plus add-ons, agreement also with the player on personal terms.

Final details needed on payment terms and then… here we go. 🇪🇨 pic.twitter.com/la03Ewop7z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024