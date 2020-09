Mercato concurrents OM : Le PSG prêt à passer à l’action pour le crack du football français ?

Plus grand espoir français, Eduardo Camavinga a tapé dans l’oeil de l’émir du Qatar en personne. Il souhaiterait le faire venir à Paris !

Il a déjà toute l’Europe à ses pieds. Et Paris souhaite dépasser la concurrence ! Selon Le Parisien et Eurosport, l’émir du Qatar souhaiterait faire venir Eduardo Camavinga à Paris. Le club parisien ne pourra pas dégainer d’offre cet été, en raison de la crise du covid, et de la volonté du joueur de rester à Rennes. Néanmoins, Paris a un plan pour l’avenir.

DES NÉGOCIATIONS IMMÉDIATES POUR UNE SIGNATURE EN 2021 ?

L’entourage de l’émir a pris contact avec celui d’Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu’en 2022 à Rennes. Le club de la capitale prépare le terrain pour 2021. Le Rennais n’aura alors plus qu’un an de contrat avec son club formateur, et Paris aura digéré les pertes liées à la crise du Covid. Toutes les étoiles seront donc alignées pour la venue du nouvel international français au PSG… Sauf si la concurrence européenne (Real Madrid, Manchester City…) parvient à devancer Paris.