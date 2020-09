Mercato concurrents OM : Le PSG prêt à piocher à Lyon ?

Le PSG va t il faire ses courses en France ? Après Houssem Aouar, le club de la capitale se serait penché sur le dossier de son coéquipier à Lyon, Memphis Depay !

C’est France Football qui révèle l’information. Le directeur sportif du PSG Leonardo serait passé à l’action pour recruter l’attaquant hollandais Memphis Depay (26 ans). Le capitaine des gones n’a plus qu’un an de contrat et sa situation intéresse de nombreux gros clubs européen.

LE PSG PART DE LOIN, LE BARCA ET LE MILAN AC TOUJOURS EN COURSE

Paris n’est pas seul en course. Le Barça de Ronald Koeman , le Borussia Dortmund et l’AC Milan sont eux aussi intéressés par l’attaquant Batave. Néanmoins, le PSG dispose d’une force de frappe économique supérieure à ces 3 clubs, et pourrait rafler la mise en faisant une belle offre. Même si Jean Michel Aulas a déclaré vouloir garder son joueur, l’absence de coupe d’Europe pourrait pousser Memphis à tenter sa chance ailleurs. En cas de belle offre, Lyon sera sans doute vendeur !