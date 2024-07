Mercato concurrents OM : Le PSG se fait doubler par Dortmund !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Rayan Cherki devrait bien quitter l’OL cet été. En partance pour le PSG, le joueur pourrait bien se diriger vers la Bundesliga. Dortmund aurait doublé le Paris Saint Germain sur le dossier.

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la capitale, Ryan Cherki aurait une préférence pour le club du BVB. À un an de la fin de son contrat il devrait quitter son club formateur. Et aurait opté pour Dortmund selon Fabrice Hawkins. Alors que le lyonnais était annoncé au Paris Saint-Germain cet hiver, Luis Campos et Luis Enrique apprécieraient son profil et pousserait pour le recruter. Malgré cet intérêt le jeune international espoir français, devrait bien s’engager en Allemagne. Dortmund, club réputé pour lancer les jeunes joueurs à haut niveau.

Pas de PSG pour Cherki !

🔴 En fin de contrat dans un an, Rayan Cherki va quitter l’OL cet été. L’international Espoirs français a décliné l’offre du PSG et se dirige vers le Borussia Dortmund. https://t.co/xpMAaClHEJ pic.twitter.com/D8alelNgOY — RMC Sport (@RMCsport) June 30, 2024

L’Olympique Lyonnais et Dortmund sont en négociations pour Rayan Cherki. Le BVB va perdre sa légende Marco Reus, le jeune Lyonnais serait le bon profil pour le remplacer. En effet, les 2 joueurs ont des similitudes, numéro 10 créateur, technique capable de faire des différences. Dortmund pourrait réaliser un très bon coup. Le club allemand devrait s’aligner à l’offre du Paris Saint-Germain, environ 15 millions d’euros.

