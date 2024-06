Mercato concurrents OM: Cherki, une possibilité en Allemagne ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Lyon va très certainement perdre Rayan Cherki cet été. Plusieurs clubs sont intéressés pas le joueur.

Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur son Twitter, qu’un nouveau club entre en piste pour recruter Rayan Cherki. En effet c’est le Borussia Dortmund qui aimerait s’attacher les services de l’international espoir français. Le BVB va perdre sa légende Marco Reus, Ryan Cherki serait le bon profil pour le remplacer. En effet, les 2 joueurs ont des similitudes, numéro 10 créateur, technique capable de faire des différences. Dortmund pourrait réaliser un très bon coup.

Un penchant pour Paris

🚨🔴🔵🟡⚫️

🆕Le Borussia Dortmund s’attaque à Rayan Cherki

➡️ en parallele, Le PSG via Luis Enrique et Luis Campos poussent pour le recruter

➡️l’espoir de l’OL donne sa préférence à Paris et ne veut pas prolonger à Lyonhttps://t.co/65gQaTRCTn

avec @Santi_J_FM pic.twitter.com/8Ww1dpSIIf — Sébastien Denis (@sebnonda) June 24, 2024

Malgré l’intérêt de Dortmund, le PSG travaille sur le dossier Cherki depuis plusieurs semaines déjà. Le lyonnais était annoncé au Paris Saint-Germain cet hiver, Louis Campos et Luis Enrique apprécieraient son profil et pousserait pour le recruter. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2025, le joueur de 20 ans ne souhaite pas prolonger avec son club formateur. Rayan Cherki aurait donné sa préférence au Paris Saint-Germain. Cette saison il a disputé 33 matchs de championnat inscrit un but et délivrer 6 passes décisives. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 25 millions d’euros selon transfermarkt. Reste à voir si l’OL et le PSG arriveront à se mettre d’accord.

