Mercato concurrents OM : Lyon a trouvé son défenseur central !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais ne compte pas perdre de temps durant ce mercato estival. Les rumeurs autour du club rhodanien s’enchaînent.

Lyon aurait fait 2 grosses offres pour Ben Godfrey (10 millions) et une pour Yankuba Minteh (40 millions), l’OL ne compte pas s’arrêter. Le club de John Textor combien est très actif durant ce mercato estival. Le club souhaite se renforcer dans le secteur défensif et aurait pris contact avec le défenseur de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté. Lyon serait en négociation depuis plusieurs jours selon Footmercato une visite médicale est prévue aujourd’hui. Le club anglais, Nottingham et dans l’obligation de vendre pour rester dans les limites du fair-play financier anglais. Après 21 matchs de Premier League cette saison le défenseur central pourrait bien rejoindre l’Olympique Lyonnais. Il pourrait donc retrouver la Ligue un championnat qui la côtoyer avec le FC Metz durant la saison 2017-2018.

🚨EXCL: 🔴🇸🇳 #PL | 💰 L’OL a avancé depuis quelques jours sur Moussa Niakhaté, le défenseur central de Nottingham Forest ➡️ Les négociations se poursuivent entre les parties ❗️ Plus d’infos sur @footmercato pic.twitter.com/0cgaGjKadS — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 27, 2024



