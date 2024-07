Mercato concurrents OM: le PSG sort 100M€ sur ce buteur pour faire oublier Mbappé ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG devrait retenter le coup avec Victor Osimhen cet été. L’attaquant nigérian était pressenti au Paris Saint-Germain la saison dernière, mais le montant du transfert a refroidi la direction parisienne. Cette saison Naples pourrait être plus indulgent quant à un éventuel transfert.

Comme expliqué la semaine dernière, après l’échec du dossier Osimhen la saison dernière, le PSG s’était rabattu sur 2 autres attaquants en recrutant Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Le PSG a déboursé environ 170 millions d’euros pour ces 2 attaquants. Un pari qui n’a pas payé, en effet aucun d’entre eux ne s’est montré à la hauteur des attentes du club de la capitale. Le Paris Saint-Germain visait Victor Osimhen mais son club en demandait 200 millions. Une somme que le Paris Saint-Germain n’a pas voulu dépenser pour l’attaquant de 25 ans. Néanmoins Paris s’intéresse toujours à Osimhen et Naples pourrait revoir son prix à la baisse. Cette semaine d’après SportMediaSet l’attaquant nigérian est prêt à signer au Paris Saint-Germain. Son agent se serait rendu à Paris afin de débloquer la situation. C’est chose faites !

Osimhen en dessous de 130 millions ?

🚨🚨🚨 Osimhen est PRÊT à signer au PSG. 🔥 La présence de son agent à Paris a DÉBLOQUÉ la situation. 👀 Le deal avoisinerait la somme de 100 M€. 🇮🇹 De Laurentiis veut boucler le transfert AU PLUS VITE.@sportmediaset pic.twitter.com/Qn7ukUZthZ — Media Parisien (@MediaParisien) July 16, 2024

Victor Osimhen a prolongé son contrat avec le club italien en janvier et dispose d’une clause libératoire de 130 millions. Selon le Corriere Dello Sport Naples serait prêt à écouter les offres inférieures à cette clause libératoire. En effet, SportMediaSet confirme que le deal avoisine les 100 millions d’euros. Pour rappel Luis Campos apprécie énormément l’attaquant nigérian qu’il a côtoyé durant son aventure au LOSC. L’international nigérian est sous contrat jusqu’en 2026. Cette saison il a disputé 32 matchs toute compétitions confondues a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives. Le directeur sportif de Naples, Aurelio De Laurentiis Souhaite boucler le transfert le plus vite possible.

