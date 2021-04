Mercato concurrents OM : Le successeur de Depay déjà trouvé à Lyon, Camavinga proche de la sortie, Gouiri pisté par l’AS Roma…

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Au menu ce mardi : Le successeur de Depay déjà trouvé à Lyon, Camavinga proche de la sortie, Gouiri pisté par l’AS Roma…

Intéressant en première partie de saison et devenu titulaire indiscutable depuis quelques mois, Amine Gouiri intéresse fortement l’AS Roma selon la Gazzetta Dello Sport.

En difficulté à Lyon avec seulement 15 matchs joués de 2017 à 2020, Amine Gouiri a décidé de rejoindre l’OGC Nice pour se relancer. Un choix payant puisqu’il est titulaire indiscutable avec les Aiglons et enchaîne les buts.

Auteur de 16 réalisations depuis le début de la saison, l’attaquant ne laisse pas l’Europe indifférente. Ce mardi, c’est la Gazzetta Dello Sport qui affirme que l’AS Roma s’intéresse fortement à lui. Avec le départ d’Edin Dzeko, les Romains cherchent un nouveau profil pour renforcer leur attaque.

A LIRE : Mercato concurrents OM : Lyon a ciblé le successeur de Depay en Serie A

Un jeune joueur qui ne sera pas excessivement cher au niveau du salaire est recherché par Tiago Pinto le directeur sportif de l’AS Roma. Amine Gouiri est évalué à 27 millions d’euros par Transfermarkt… Pour rappel, l’OGC Nice l’a acheté 7 millions d’euros il y a moins d’un an.

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Ce lundi, nous apprenions d’Angleterre qu’Eduardo Camavinga ne va pas prolonger son contrat avec le Stade Rennais.

Rennes tente tant bien que mal de faire prolonger le contrat d’Eduardo Camavinga, sa pépite qui a explosé la saison dernière en Ligue 1 et que l’on a vu porter le maillot de l’Equipe de France.

Le tout jeune international ne manque pas de courtisan. En discussions avancées avec le Real Madrid lors du mercato d’été 2020, il ne semble pas avoir perdu la cote qu’il avait en Espagne. The Athletic nous informe ce lundi que le milieu de terrain n’envisage pas de prolonger avec les Bretons.

A LIRE : Mercato concurrents OM : Le Stade Rennais a déjà trouvé le remplaçant de Camavinga?

Une nouvelle qui ravit les dirigeants du Real Madrid et de Manchester United qui restent à l’affût et comptent bientôt passer à l’action pour le récupérer. Les Rennais ont de leur côté trouvé un remplaçant à Camavinga selon un média russe : Tony de Vilhena.

🔴 #MUFC guarded against Haaland transfer saga like Sancho

❌ Camavinga set to reject new Rennes contract

🇮🇹 Ramsey not looking to leave Juventus

🔟 Bielsa planned for playing with 10 men vs #MCFC

📝 @David_Ornstein

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 12, 2021