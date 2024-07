Mercato OM : deux nouveaux renforts de 17 ans ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tandis que l’effectif du groupe pro se métamorphose petit à petit au fur et à mesure des arrivées et des départs, l’OM se concentre aussi sur ses jeunes. Avec l’arrivée de De Zerbi, la progression de jeunes joueurs va considérablement augmenté. C’est pour cela que l’OM a recruté deux nouveaux joueurs internationaux U17 français, en provenance de Sochaux.

L’OM de De Zerbi commence à prendre forme ! Avec l’arrivée de Koné et Brassier et le départ probable de certains cadres de cette saison, l’OM souhaite repartir sur de nouvelles bases. Une reconstruction qui mise également sur la jeunesse. L’effectif du groupe pro sera garni par l’apparition de jeunes pousses victorieuses de la Coupe Gambardella, comme Gaël Lafont et Enzo Sternal.

A lire aussi : Mercato OM : Samuel Gigot, cas épineux…

Robinio Vaz et Alexandre Issang vers l’OM ?

En effet, l’OM veut mettre l’accent sur les jeunes également durant ce mercato, au vu du succès de son centre de formation en Coupe Gambardella la saison dernière. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’OM a recruté deux nouveaux joueurs en provenance de Sochaux pour renforcer ses effectifs jeunes. Il s’agit de l’attaquant Robinio Vaz, 17 ans, et du milieu de terrain Alexandre Issanga, 17 ans également.

A lire aussi : Mercato OM : De Bono ne regrettera pas ce joueur !

Deux internationaux U17

🔹L’OM devrait renforcer ses effectifs jeunes. Le club est sur le point d’acheter Robinio Vaz 🇫🇷 (17 ans) et Alexandre Issanga 🇫🇷 (17 ans) en provenance de Sochaux.

L’attaquant et le milieu de terrain des lionceaux son tous les deux internationaux U17. (@MohamedTERParis)… pic.twitter.com/K1ql8m5kff — MercatOM (@Mercat_OM) July 9, 2024

Tous les deux sont également des internationaux U17 français. Des recrues utiles donc pour l’OM qui depuis l’arrivée de Pablo Longoria, tente de donner un rôle important à ses effectifs jeunes. De quoi donner un indice en tout cas sur la politique sportive que semble vouloir mener l’OM depuis l’arrivée de De Zerbi, accès sur la jeunesse.