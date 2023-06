Mercato concurrents OM : Lens s’offre un bon coup en Ligue 1 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le Racing Club de Lens serait tout proche de faire signer Stijn Spierings. FootMercato révèle qu’un accord contractuel a déjà été trouvé pour le milieu de 27 ans.

Ca bouge dans le Nord ! Le RC Lens, récent dauphin du PSG en Ligue 1, s’active déjà sur le marché des transferts. Côté départs, les plus gros noms devraient quitter le club : Openda a clairement exprimé son intérêt pour Leipzig et Kevin Danso serait la cible du Napoli. Sur les arrivées, nous relayions il y a peu les premières pistes des dirigeants lensois et plusieurs d’entre elles devraient aboutir.

🚨EXCL : 🔴🟡🇳🇱 #Ligue1 | ◉ Accord contractuel trouvé entre Lens et Stijn Spierings. Visite médicale dans les prochains jours. ◉ Le milieu de 27 ans a choisi Lens qui à su rattraper son retard sur le PSV. ◉ Le duo Haise / Thil a fait la différence.https://t.co/shAJkvowIY pic.twitter.com/IZ2E2sloyw — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 21, 2023

Accord entre Lens et Stijn Spierings ?

FootMercato révèle aujourd’hui que le hollandais Stijn Spierings a déjà un accord contractuel avec les sangs et or et passera sa visite médicale dans les prochains jours. Le milieu de terrain batave de 27 ans arrive en fin de contrat à Toulouse et va s’engager libre dans le Nord. Le joueur formé à l’AZ Alkmaar était annoncé très proche d’un retour au PSV mais le duo lensois Haise-Thil arauit réussi à faire la différence dans le dossier et convaincre Spierings.

En plus du milieu de terrain, Lens devrait enregistrer d’autres arrivées même si le club n’a encore rien officialisé. Devant, le guinéen Morgan Guilavogui du Paris FC devrait s’engager pour 4 ans selon l’Equipe et le jeune colombien Oscar Cortés ( Millonarios) serait également sur le point d’arriver.