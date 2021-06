Mercato concurrents OM: Lille et Nice bloqués sur le cas Galtier, une star de l’Equipe de France vers le PSG et un jeune gardien bientôt lyonnais

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato concurrents OM: Le LOSC et Nice toujours bloqués autour du cas Galtier !

Christophe Galtier a confirmé son envie de quitter le LOSC cet été. Cependant, le technicien se retrouve bloqué par la direction lilloise qui ne veut pas s’en séparer.

Depuis plusieurs mois désormais, Christophe Galtier est annoncé comme partant de Lille. Après son titre de champion de France remporté avec le LOSC cette saison, le Marseillais a confirmé médiatiquement son envie de quitter le nord de la France. Longtemps hésitant sur sa destination entre Lyon et Nice, le coach français serait d’ores et déjà d’accord avec le club de la Côte d’Azur. Problème, Lille se montre très gourmand dans ce dossier et bloque la signature de Galtier chez les Aiglons.

Lille demande 10 millions pour Galtier, Nice refuse ?

Depuis plusieurs semaines, Lille demande une grosse somme d’argent pour libérer son entraîneur de son contrat. En effet, la direction lilloise aurait fixé le montant de départ de son coach à 10 millions d’euros. De quoi contrarier l’OGC Nice et Christophe Galtier. Interrogé par le quotidien L’Equipe hier soir, le Président du LOSC, Olivier Létang s’est confié sur cette situation pour le moins particulière.

« Pour moi, il y a un deuxième préjudice majeur. Nous sommes le 18 juin. Mon club a une saison à préparer. Je n’ai discuté avec aucun autre entraîneur. J’aimerais que l’on respecte le club. J’aurais apprécié que l’on me contacte plus tôt. » Olivier Létang -Source: L’Equipe (17/06/2021)

Mercato concurrents OM: Mino Raiola veut envoyer une star de l’Equipe de France au PSG ?

Le Paris Saint-Germain ne cesse de chercher de grands joueurs pour améliorer son effectif. Un international français pourrait être poussé par Mino Raiola pour rejoindre le club de la capitale.

Paris est d’ores et déjà très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a officiellement enregistré l’arrivée de Georgino Wijnaldum en provenance de Liverpool. Autre recrue qui devrait probablement devenir parisienne cet été: Gianluigi Donnaruma. Le portier de la sélection italienne et du Milan AC devrait rejoindre librement le PSG. Le fait que Mino Raiola soit l’agent du jeune gardien de but n’est pas pour rien dans l’affaire. Un autre joueur du célèbre agent pourrait poser ses valises à Paris.

Paul Pogba, au revoir Manchester, bonjour Paris ?

Auteur d’une saison plutôt mitigée du côté de Manchester United, Paul Pogba pourrait quitter le club à un an de la fin de son contrat. Monstrueux face à l’Allemagne lors du premier match des Bleus face à l’Allemagne, « La Pioche » pourrait atterrir à Paris, sur conseil de Mino Raiola. L’agent a de nombreux joueurs au PSG (Verratti, Kean, Bakker…) et entretient de très bonnes relations avec les dirigeants du PSG. L’arrivée de Paul Pogba au Paris Saint-Germain pourrait coûter environ 60 millions d’euros, valeur à laquelle est estimé le joueur.

Mercato concurrents OM: Juninho en passe de faire signer un gardien de but !

Lyon devrait enregistrer une nouvelle venue dans ce mercato estival. Juninho aurait convaincu un jeune gardien de but de rejoindre les rangs lyonnais.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à être intéressé par le poste de gardien de but lors de ce mercato estival. En effet, Lyon aussi se cherche un second gardien pour doubler le poste de leur titulaire. Seulement, Juninho semble avoir trouvé le joueur qu’il souhaite pour devenir la doublure d’Anthony Lopes.

Un jeune gardien turc à deux doigts de devenir Lyonnais ?

Selon le média Fanatik, Lyon devrait recruter un jeune gardien de but turc. En effet, Dogan Alemdar, âgé de 19 ans, devrait être le prochain numéro 2 du club rhodanien. Son club, Kayserispor, aurait très facilement accepté l’offre de 3,5 millions d’euro formulée par le dirigeants lyonnais. Alemdar est international espoir avec la Turquie. Il s’agirait de la deuxième recrue de Lyon après la venue, gratuite, de Damien da Silva en provenance de Rennes en tout début de mercato estival.