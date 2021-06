Mercato OM: ça avance bien pour David Luiz ?

Une des pistes surprises de ce mercato, se nomme David Luiz. Le joueur de 34 ans est sans contrat, et libre de s’engager là où il le souhaite. Si son nom a surpris, il serait effectivement une vraie possibilité pour Jorge Sampaoli, qui souhaite renforcer son effectif en défense.

Après son départ d’Arsenal, David Luiz pourrait rebondir du côté de l’OM. Alors que son nom est cité au Brésil, l’ancien joueur du PSG aimerait poursuivre sa carrière en Europe. Benfica est aussi intéressé par son retour, mais l’offre marseillaise serait plus importante, et le challenge proposé par Jorge Sampaoli pourrait le séduire. En effet, le coach argentin verrait d’un bon oeil la signature du défenseur brésilien d’expérience, passé par Chelsea et Arsenal. L’OM devrait perdre Duje Caleta-Car, Kamara, mais aussi Lucas Perrin, alors que Balerdi ne s’est toujours pas engagé définitivement. Le recrutement à ce poste s’annonce donc crucial.

Jorge Sampaoli au Brésil pour David Luiz ?

D’après le journaliste Martin Liberman, Jorge Sampaoli se serait rendu à Rio de Janeiro, afin de discuter avec la nouvelle recrue olympienne, Gerson. Durant ce voyage, il en aurait profité pour rendre visite à David Luiz, pour le convaincre de rejoindre l’Olympique de Marseille. A voir si ce déplacement, jouera un rôle ou non dans l’avenir de l’international brésilien…