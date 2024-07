Mercato concurrents OM: Lille et Nice pistent le même joueur

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). 2 clubs français sont au coude à coude sur la piste d’un ailier norvégien. Il s’agit de Lille et de l’OGC Nice, Qui serait très intéressé par Osame Sahraoui. Le club nordiste aurait déjà formulé une offre pour le joueur.

Le LOSC doit se renforcer offensivement suite au départ libre de Youssouf Yazici. Jonathan David pourrait aussi quitter Lille cet été, le LOSC ne devrait pas avoir de mal attirer des joueurs. En effet le club nordiste dispute les tours de qualification à la Ligue des champions, un argument de taille lors de négociations. Selon foot mercato le LOSC ce serait intéressé par Osame Sahraoui. Un jeune norvégien de 23 ans qui évolue à Heerenveen. L’ailier a disputé 32 matchs cette saison et inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives. Similaire au profil de Zhegrova, les dirigeants lillois seraient très intéressés, et aurait même transmis une offre officielle. Cette dernière a été refusée par le club, estimait trop basse. Le club espère tirer au moins 10 millions d’euros de son jeune international norvégien.

Nice aussi sur le dossier

🚨 Info : Osame Sahraoui 🇳🇴 Lille a dégainé une première offre pour l’ailier d’Heerenven. Le club néerlandais attend environ 8M. L’OGC Nice est aussi très intéressé et devrait faire une première offre. Sahraoui veut partir. [avec ⁦@Santi_J_FM⁩] https://t.co/aURlIUc2nJ — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) July 17, 2024

L’OGC Nice serait intéressé aussi par le joueur de 23 ans. Un profil qui plaît au nouveau coach niçois Franck Haise. Le jeune joueur n’est pas fermé à un départ cet été, il pourrait rejoindre la Ligue 1 pour la saison 2024/2025. Le club sudiste je suis la situation de Sahraoui depuis cet hiver. Reste à voir où le jeune ailier atterrira cet été.

