Mercato concurrents OM: Nice a trouvé un accord pour Todibo !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Plusieurs grands clubs européens s’intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L’OGC Nice n’ai pas fermé un éventuel transfert. Nice a trouvé un accord avec un club !

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français. 35 millions d’euros, c’est l’offre que Nice a repoussée de la part de West Ham pour son défenseur selon l’Equipe la semaine dernière. Nice espère et pense pouvoir en tirer encore plus. Quoi qu’il arrive, le défenseur va donc changer d’air, déménager et partir avec toutes ses chaussures de football pour un nouveau défi…

Cette semaine, le journaliste Santi Aouna nous apprend qu’un accord a été trouvé entre Nice et West Ham pour le défenseur. Un prêt avec option d’achat de 36 millions d’euros plus des bonus est envisagé. La direction niçoise pousse pour que Todibo accepte l’offre. Plusieurs clubs européens suivre de près la situation de l’international français, comme le Bayern Leverkusen, Dortmund ou encore Aston Villa. Aujourd’hui on apprend que c’est la Juventus qui aimerait s’attacher les services du Français. Le défenseur central français plairez énormément au club italien qui en fait sa priorité. Le joueur aussi priorise le club de la vielle dame selon Santi Aouna. Des contacts sont à venir entre la Juventus et l’OGC Nice. Il pourrait donc rejoindre son coéquipier Khéphren Thuram qui s’est engagé avec la Juventus.

🚨EXCL: 🔴⚫️🇫🇷🦅 #Ligue1 | 🔐 Accord trouvé entre Nice et West Ham pour Jean-Clair Todibo 💰 Prêt avec option d’achat de 36M€ + des bonus ➡️ Les Aiglons poussent le joueur à ACCEPTER l’offre mais le défenseur veut rejoindre la Juventus ✅️ JC donne sa priorité au projet… pic.twitter.com/2tYto3v8Qy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 17, 2024

lire aussi: Mercato OM : Aubameyang annonce son départ !