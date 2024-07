Mercato concurrents OM : L’OGC Nice veut toucher le pactole pour Todibo !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Plusieurs grands clubs européens s’intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L’OGC Nice n’ai pas fermé un éventuel transfert. Nice a trouvé un accord avec un club

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué 136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français. 35 millions d’euros, c’est l’offre que Nice a repoussée de la part de West Ham pour son défenseur selon l’Equipe il y a deux semaines. C’est la Juventus aimerait s’attacher les services du Français. Le défenseur central français plairez énormément au club italien qui en fait sa priorité. Le joueur aussi priorise le club de la vielle dame selon Santi Aouna. Des contacts sont à venir entre la Juventus et l’OGC Nice. Il pourrait donc rejoindre son coéquipier Khéphren Thuram qui s’est engagé avec la Juventus.

Aujourd’hui d’après le média italien la Gazzetta dello Sport, La Juventus entraînée par Thiago Motta aurait proposé un prêt avec option d’achat obligatoire fixé à environ 34 millions pour le défenseur central français. Les 2 clubs semblent sur la même longueur d’onde, reste à attendre l’officialisation du transfert.

🚨⚪️⚫️ Juventus will submit opening bid for Jean Clair Todibo next week.

It’s expected to be loan with mandatory buy clause for potential fee close to €35m.

Positive meeting with player’s camp in last 24h to confirm five year deal agreed and Todibo’s desire, only Juventus. pic.twitter.com/clzHFtQFjK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024