Mercato concurrents OM : L’OL avance pour ce milieu de Serie A !

Selon le journaliste de FootMercato Santi Aouna, « L’OL et le Napoli discutent depuis quelques jours d’un prêt avec option d’achat pour Jesper Lindstrøm. Les deux clubs négocient les conditions du prêt (obligatoire ou non). Naples veut une option d’environ 20M€. Jesper Lindstrøm veut venir à Lyon. » Le joueur est arrivé à Naples l’été dernier pour 30M€ en provenance de Francfort. L’international danois (16 sélections) a participé à 22 matches de Serie A la saison dernière sans être un titulaire indiscutable. Le milieu offensif pourrait donc débarquer à Lyon cet été !

Jesper Lindstrøm prêté à Lyon ?

Arrivé de Vasco da Gama en 2021, le latéral gauche brésilien Henrique ne sera plus un joueur de Lyon la saison prochaine. Le joueur de 30 ans l’a officialisé dans un post Instagram publié mercredi soir. « Je reçois de nombreux messages de gratitude des supporters, mais en réalité c’est à moi de les remercier de leur soutien et de la tendresse qu’ils ont toujours eus à mon égard. Je tiens à remercier la grande idole Juninho Pernambucano car il a cru en mon potentiel et en mon travail, afin de faire partie de l’histoire d’un Grand club comme l’Olympique Lyonnais. Je remercie aussi tous les joueurs, les entraîneurs et le staff du club, où j’ai pu me faire de nombreux amis que je chérirai toute ma vie et, où j’ai beaucoup appris. Je peux vous dire, amis lyonnais, que ma famille et moi nous serons à jamais supporters lyonnais. » Ce dernier n’était qu’un remplaçant, souvent la doublure de Nicolas Tagliafico, Henrique n’a joué que 13 matches cette saison.

Je tiens à remercier la grande idole Juninho Pernambucano

Annoncé comme la première recrue du mercato estival de l’OL, Luiz Henrique, qui joue pour l’autre club de Textor à Botafogo, ne veut pas venir tout de suite à Lyon. En effet, dans une interview donnée à Globo, Henrique a précisé qu’il ne voulait pas quitter le Brésil avant 2025 : “Je suis très heureux ici au Brésil. J’ai l’intention de rester ici jusqu’à la fin de l’année. Je ne pense pas encore à jouer en Europe. Je veux faire ma part du travail ici à Botafogo. Je veux restructurer Botafogo, c’est un club qui mérite vraiment d’être là-haut. C’est un club qui se bat pour les titres, c’est comme si c’était notre famille. Je veux gagner ici. Plus tard, nous pourrons parler de Lyon”. L’ailier droit de 23 ans peut jouer sur le côté ou en pointe de l’attaque, il a marqué 4 buts et donné 5 passes décisives en 38 rencontres. Il est sous contrat jusqu’en 2028 !

