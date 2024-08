Mercato concurrents OM : l’OL cherche un nouvel attaquant du côté de l’Ajax !

Ernest Nuamah est le prochain sur la liste des départ de l’Olympique Lyonnais. Le club français a fait une offre à l’Ajax Amsterdam afin de trouver le successeur de leur numéro 37. Une première offre a été formulée.

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait promis à la D.N.C.G (direction nationale du contrôle de gestion) de transférer à hauteur de 100 millions d’euros. À moins de 2 jours de la fin du mercato estival, les dirigeants du club rhodanien n’ont toujours pas dépassé les 35 millions. La vente de l’international ghanéen pourrait faire passer l’OL au dessus de la barre des 60 millions d’euros de joueurs transférés.

Le départ de Nuamah

Après avoir marqué 3 buts en 28 matchs la saison dernière, Ernest Nuamah est probablement la prochaine vente de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant est sur le point de rejoindre Everton, un club que souhaite racheter John Textor, principal actionnaire de l’OL. Pour tenir la promesse faite à la direction nationale du contrôle de gestion, les dirigeants lyonnais n’ont pas d’autres choix que de vendre. Selon le journal L’Équipe, le club rhodanien envisage de récupérer 30 millions d’euros pour le joueur ghanéen.

Qui pour remplacer Nuamah ?

Toujours selon L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a choisi Carlos Forbs pour remplacer Ernest Nuamah. L’attaquant de l’Ajax Amsterdam a marqué 2 buts en 20 matchs, soit des statistiques similaires à celles de l’international ghanéen. Il avait fait sensation l’été dernier, face à l’Olympique de Marseille, lors des phases de groupe de la Ligue Europa. Il avait été buteur et passeur décisif au cours de ce match nul (3-3). L’OL aurait déjà formulé un première offre écrite aux dirigeants du club néerlandais. Le montant n’a pour l’instant pas été révélé. Les Gones n’ont plus que 2 jours pour vendre des joueurs et atteindre les 100 millions d’euros de transferts.

