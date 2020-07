Mercato Concurrents OM : Lopez (LOSC) affirme avoir déjà reçu plus de 200M€ d’offres pour ces joueurs !

Le LOSC de Christophe Galtier est un club disputant le podium avec l’Olympique de Marseille depuis deux ans. Malgré les départs à venir de plusieurs joueurs majeurs, le président du club nordiste affirme que son équipe sera compétitive… Et qu’il ne vendra pas tout le monde !

Gérard Lopez, qui était en lice en 2016 pour racheter l’OM, poursuit son projet de trading à Lille. Et comme tous les étés, il assure repousser des offres démentielles pour certains de ces joueurs… Une manière comme une autre de faire monter les prix ?

on a des offres supérieures à 70M€ pour Renato Sanches

« La DNCG nous a réclamé un business plan que nous lui avons fourni. Puis que je le garantisse. Ce que j’ai fait. On a reçu pour plus de 200M€ d’offres. Qu’on n’acceptera pas. La vraie question est la compétitivité et l’équilibre de l’équipe. Nos priorités. Par exemple, on a des offres supérieures à 70M€ pour Renato Sanches. Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer. Combien de clubs en Ligue 1 refuseraient plus de 70M€ sur un joueur. À part le PSG, dites-moi ? De la même manière, on va continuer à investir et à nous désendetter. Depuis que je suis là, on a acheté pour 168M€ de joueurs. Cet été on sera peut-être à 60M€ d’investissements. »

Gérard Lopez – Source : L’Équipe