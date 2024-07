Mercato concurrents OM: Lyon doit vendre beaucoup de joueurs pour récupérer beaucoup de millions d’euros !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais est très actif sur ce mercato, mais attention à ne pas se faire piéger par la DNCG. En effet le club rhodanien s’est engagé à vendre pour près de 100 millions d’euros à la DNCG. Pour l’instant l’olympique lyonnais à dépenser 120 millions d’euros durant ce mercato estival, il n’a quasi rien vendu.

L’Olympique Lyonnais a annoncé la signature de l’attaquant géorgien, Georges Mikautadze en provenance de Metz. Un transfert qui s’élève aux alentours des 20 millions d’euros. Alors qu’il devait signer à Monaco, l’attaquant 23 ans a décidé de rejoindre son club de cœur. Ce transfert conséquent qui vient s’ajouter aux 31,9 millions dépensés pour Moussa Niakhaté (recrue la plus cher de l’histoire du club) et au 8 millions pour Abner Vinicius. Mais ce n’est pas tout puisque cet été, l’OL a aussi décidé de lever l’option d’achat d’Orel Mangala (23,4 millions), Ernest Nuamah (28,5 millions), Mama Baldé (6 millions), Caleta-Car (3,59 millions). En tout, le club dirigé par John Textor a déjà brûlé 125 millions d’euros lors de ce mercato estival.

Lyon doit vendre 12 joueurs pour éviter la sanction

Pour rappel l’Olympique Lyonnais s’est engagé devant le gendarme financier du football à vendre à hauteur de 100 millions d’euros cet été. Pour l’instant le club rhodanien n’a vendu qu’en hauteur de 4,75 millions d’euros. De quoi inquiéter les spécialistes qui ne voit pas comment Lyon pourrait atteindre cet objectif. L’effectif lyonnais doit passer de 37 joueurs à 25. Le club rhodanien doit vendre 12 joueurs et récupérer 100 millions d’euros. Des joueurs sont poussés vers la sortie, ils sont même placés dans un loft (Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr et Sinaly Diomandé). D’autres départs sont attendus comme celui de Cherki vers Dortmund. Celui l’Equipe d’autres joueurs pourraient quitter Lyon cet été comme Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Jake O’Brien, Gift Orban, Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi. Lyon doit absolument récupérer 100 millions d’euros afin d’éviter une sanction par la DNCG.

