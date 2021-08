Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce jeudi : Lyon et l’ASSE à la lutte pour un joueur de Chelsea, Aouar a la cote en Angleterre, Manchester United donne un indice pour Camavinga !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Selon les informations du 10 sport, Lyon et l’AS Saint-Étienne seraient à la lutte pour récupérer Malang Sarr.

En grande difficulté dans le secteur défensif depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais chercherait à se renforcer. Malgré l’arrivée de Damien Da Silva libre cet été, les Gones souhaiteraient attirer un profil plus jeune dans son effectif. Par ailleurs, la mise à l’écart de Marcelo oblige Lyon à se précipiter d’ici la fin du mercato. Juninho aurait ciblé un joueur de Chelsea.

À en croire les informations du 10 sport, l’Olympique Lyonnais lorgnerait sur le profil de Malang Sarr pour se renforcer défensivement. Arrivé gratuitement à Chelsea à l’été 2020, le défenseur de 22 ans n’a pas encore eu l’opportunité de se révéler sous les couleurs des Blues. Prêté à Porto la saison dernière, Chelsea aimerait à nouveau le prêter pour qu’il s’aguerrisse. Si Lyon est intéressé par le profil de l’ancien niçois, l’AS Saint-Étienne aurait également manifesté son intérêt afin de le récupérer en prêt.

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Le dossier Houssem Aouar ne semble pas être terminé ! Malgré l’intérêt d’Arsenal et de Tottenham, il ne serait pas la priorité des deux clubs.

Houssem Aouar a du mal à se trouver une porte de sortie ! Le jeune milieu de terrain français est toujours sous contrat avec Lyon mais souhaiterait quitter le club rhodanien selon plusieurs médias.

Ce mercredi soir, c’est le journaliste Fabrizio Romano qui affirme que deux clubs anglais ont eu la possibilité de le faire signer : Tottenham et Arsenal. Cependant, les deux écuries anglaises n’ont pas donné suite. Il ne serait pas la priorité à ce poste !

Fabrizio Romano affirme cependant que le dossier n’est pas totalement enterrés par les deux clubs de Premier League. En effet, il devrait être surveillé jusqu’à la fin du mercato estival 2021. Il y a quelques semaines, la somme de 30 millions d’euros était évoquée pour Aouar. Un gros chèque qui pourrait satisfaire Jean-Michel Aulas.

Tottenham have been offered the chance of signing Houssem Aouar as new midfielder, Arsenal too. First answer from Spurs has been clear: he’s NOT a priority, so no talks and no bid as of now. Same for McKennie. ⚪️🇫🇷 #THFC

…but Aouar will be one to keep an eye on till the end.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021