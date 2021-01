Mercato concurrents OM : Domenech veut piocher à Lyon ? Monaco vise Gustavo et un départ non compensé au LOSC ?

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Au menu ce jeudi : Soumaoro file en Italie et ne sera peut être pas remplacé au LOSC, Domenech veut recruter à Lyon et Monaco vise Luiz Gustavo…

Soumaoro vers Bologne, pas de remplaçant au LOSC ?

Il y a quelques jours Christophe Galtier avait glissé: « Mais on ne parle ni de départs, ni d’arrivées. On souhaite simplement conserver cet effectif. Et si Adama devait partir, est-ce qu’on lui trouverait un remplaçant ? Je ne sais pas. » Le défenseur central devrait bien quitter Lille cet hiver. En effet, Adama Soumaoro devrait être prêté avec option d’achat en faveur de Bologne selon l’Equipe. L’officialisation est attendu ce jeudi du côté de l’Italie. Le défenseur central de 28 ans ne cachait pas ses envies de départ. Il devrait donc rejoint l’Italie, un championnat qu’il connait déjà car il avait joué au Genoa dans le cadre d’un prêt sec lors de la saison 2019-20.

#Losc Transferts : Adama Soumaoro (Lille) en route pour Bolognehttps://t.co/jGEY2W8de3 — Domenighetti Joël (@jdomenighetti) January 6, 2021

Le chiffre : 143

C’est le nombre de minutes disputées par Soumaro cette saison en Ligue 1 avec le LOSC (seulement deux apparitions).

NANTES VEUT AUSSI JEAN LUCAS !

Le mercato lyonnais n’a pas encore commencé mais il se pourrait qu’un départ se profile. Depuis plusieurs semaines maintenant, Jean Lucas serait à la recherche d’un nouveau club afin de retrouver du temps de jeu.

Ces derniers temps, c’est le Stade Brestois qui était le plus chaud sur ce dossier. Le milieu brésilien aurait un autre courtisan selon les informations de la chaîne Téléfoot. En effet, Raymond Domenech, le nouveau coach du FC Nantes ne serait pas insensible au talent du joueur de 22 ans et souhaiterait se le faire prêter par Lyon. Soucieux d’améliorer son effectif, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France aurait d’ailleurs mis à l’essai Giannelli Imbula en ce début d’année 2021.

Kovac veut Gustavo cet hiver ?

Très bonne recrue du mercato estival 2017 de l’OM, Luiz Gustavo a été le chouchou du Vélodrome en réalisant une superbe première saison. Mais Rudi Garcia a décidé de le replacer en défense centrale suite au recrutement de Strootman. La seconde année a donc été d’un tout autre niveau et la direction a décidé de pousser dehors le brésilien et son gros salaire à la fin de l’été 2019. L’ancien champion d’Europe s’est engagé pour Fenerbahçe. Depuis son nom est souvent évoqué lors des mercatos pour un retour en Ligue 1, il l’a surtout attiré l’intérêt de Lyon qui a finalement misé sur d’autres milieux de terrain brésilien plus jeunes (Guimaraes, Paqueta).

Confronté au manque d’expérience au sein de son secteur défensif, #Monaco a manifesté son intérêt pour le polyvalent Luiz Gustavo (#Fenerbahçe), dont le contrat expire en juin 2023. L’ancien Marseillais est apprécié par Kovac. #Mercato #ASM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 6, 2021



Selon le journaliste Ignazio Genuardi, l’AS Monaco pourrait tenter de le faire revenir dans le sud de la France. En effet, Niko Kovac aimerait apporter de l’expérience à son milieu de terrain et aurait coché le nom de Gustavo pour cet hiver. Le technicien croate connaît parfaitement le profil du brésilien qui a longtemps joué en Allemagne. L’effectif monégasque est très jeune, y rajouter l’expérience et l’exemplarité de Gustavo serait donc un atout indéniable…