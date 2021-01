Mercato concurrents OM : Lyon pense déjà à un autre attaquant, L’AS Monaco piste un ancien lillois, un deal en Italie sous condition pour Rennes…

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce vendredi: Lyon pense déjà à un autre attaquant pour ce été, L’AS Monaco piste un ancien lillois, le Stade Rennais ok pour un deal en Italie sous condition

Mercato concurrent OM : Lyon pense déjà à un autre attaquant pour ce été ?

Pour palier le départ de l’attaquant Moussa Dembélé, prêté avec option d’achat à l’Atlético Madrid, l’Olympique Lyonnais a décidé de recruter Islam Slimani en provenance de Leicester. Mais les dirigeants lyonnais anticipent également le probable départ de Memphis Depay, en fin de contrat à la fin de la saison, et visent l’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder.

Sous contrat jusqu’en 2024, Wissam Ben Yedder vie une saison 2020/21 plutôt délicate. Alors que l’international français a inscrit 19 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière bien aider pas son partenaire Islam Slimani, cette saison WBY a marqué 7 buts (dont 4 pénaltys) depuis le début de la saison. Mais sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit pense que Aulas voudrait reformer le duo pour la saison prochaine…

« Il signe pour six mois dans un premier temps pour compenser le départ de Dembélé à l’Atlético Madrid, plus année en option pour l’Algérien qui est un attaquant complet, qui peut jouer dans différents registres et qui s’était montré assez positivement lors de son passage à Monaco avec Ben Yedder. Et pour moi, le plan, c’est qu’à la fin de la saison, Depay part et Lyon doit acheter Ben Yedder. » Nabil Djellit – Source : L’Equipe (14/01/2021)

Mercato concurrent OM : L’AS Monaco piste un ancien lillois ?

Yves Bissouma (24 ans) est annoncé sur les tablettes de l’AS Monaco. Le milieu malien possède une belle cote de popularité sur le marché des transferts. Titulaire indiscutable à Brighton, le joueur a disputé 16 matchs pour un but marqué en Premier League.

Selon ESPN, Brighton réclamerait environ 30 millions d’euros pour Yves Bissouma. Arrivé à Brighton & Hove Albion en juillet 2018 en provenance du LOSC pour 20 millions d’euros. Selon la même source, Liverpool serait sur le coup. Les Reds sont à la recherche d’un futur remplaçant à Georginio Wijnaldum, en fin de contrat. Manchester United suit également le joueur.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le Malien souhaite terminer la saison du côté de Brighton où son entraîneur Graham Potter lui offre une confiance totale. Ce dernier a accordé une interview à Sky Sports où il a évoqué le mercato de son joueur.

« Il n’y a eu aucune approche. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas parce que c’est dans le journal que ça veut dire que c’est nécessairement vrai. Je me concentre sur Yves. C’est mon objectif avec lui, essayer de l’aider à atteindre son plein potentiel. Il a encore du travail à faire, c’est donc sur quoi nous nous concentrons. » Graham Potter – Source : Sky Sports (24/12/2020)

Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais ok pour un deal en Italie, mais sous condition ?

James Léa-Siliki devrait quitter Rennes lors du mercato hivernal. Un prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain de 24 ans est privilégié. Sous contrat avec le club breton jusqu’en 2023, plusieurs clubs ont déjà fait part de leur intérêt pour le joueur.

Arrivé à Rennes en 2014 en provenance de Guingamp, il signe son premier contrat professionnel en 2016 avec le club breton. Selon les informations de Goal, le club d’Anderlecht aurait trouvé un accord avec le Stade Rennais sur les conditions d’un prêt avec option d’achat. Mais selon Ouest France, le joueur ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre le championnat belge et l’actuel 5e de la Jupiler Pro League.