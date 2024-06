Mercato concurrents OM : Lyon pourrait récupérer un « crack » via Botafogo ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais pourrait bien recruter un milieu offensif. Le jeune Thiago Almada, est sur la short-list de l’Olympique Lyonnais, qui pourrait bien perdre Ryan Cherki.

L’Olympique Lyonnais pourrait bien recruter Thiago Almada. Le milieu offensif de 23 ans serait sur le point de quitter l’Atalanta United pour rejoindre le club brésilien de Botafogo. Pour rappel, John Textor est propriétaire du club brésilien et de l’Olympique Lyonnais. Plusieurs arrangements entre les 2 clubs ont déjà eu lieu auparavant comme l’ailier brésilien Jeffinho. Le jeune milieu offensif devrait bien rejoindre Botafogo, sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atalanta United. Le montant du transfert est estimé à environ 18,6 millions d’euros.

🚨🇦🇷 Eagle Group are closing in on the deal for Thiago Almada, worth around $20m.

It would be valid for Botagofo with future move to Olympique Lyon as part of the plan.

Negotiations are advancing, as @CLMerlo reports. pic.twitter.com/XQqUSJwNPd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024