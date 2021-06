Mercato Concurrents OM: Lyon prêt à se séparer d’un espoir défensif, mauvaise nouvelle pour le LOSC pour le remplaçant de Galtier et un Rennais vers le Portugal

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

MERCATO CONCURRENTS OM: LYON PRÊT À SE SÉPARER D’UN JEUNE ESPOIR DÉFENSIF ?

Un latéral lyonnais pourrait quitter le club rhodanien cet été. Des clubs venant de Serie A ou encore de Belgique auraient manifesté leur intérêt.

Jean-Michel Aulas l’a annoncé, Lyon va recruter cet été mais va aussi perdre de nombreux joueurs qui ont demandé à partir. Parmi ceux-là, Maxwell Cornet pourrait en effet quitter le Rhône lors de ce mercato estival. L’international ivoirien intéresse de nombreux clubs, comme le Leeds de Marcelo Bielsa. Lyon cherche d’ailleurs toujours un remplaçant à leur latéral gauche. Cependant, un autre piston gauche pourrait être définitivement cédé à une autre écurie.

HÉRITIER DEYONGE VENDU PAR LYON CET ÉTÉ ?

Lyon pourrait perdre cet été un jeune espoir belge. En effet, Héritier Deyonge intéresse différents clubs européens. Le joueur de 19 ans, prêté à Utrecht cette saison, a réalisé un exercice convaincant en disputant huit matchs et en délivrant une passe décisive. La Fiorentina, le Club Bruges et le Standard de Liège seraient sur la piste du défenseur belge.

MERCATO CONCURRENTS OM: MAUVAISE NOUVELLE POUR LILLE POUR LE REMPLAÇANT DE CHRISTOPHE GALTIER ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le LOSC cherche sans relâche son futur entraîneur depuis l’annonce du départ de Christophe Galtier. L’une des pistes principales semble cependant s’éloigner.

C’est l’un des dossiers à suivre cet été. Sacrés champions de France il y a seulement quelques semaines, les Lillois n’ont toujours pas d’entraîneur. En effet, Christophe Galtier a annoncé son départ des Dogues et serait proche de rejoindre l’OGC Nice. En attendant c’est Lille qui est en difficulté puisque le mercato est officiellement ouvert et le recrutement sans entraîneur n’est pas la meilleure des solutions pour construire un effectif. L’une des cibles du LOSC pour prendre le poste de coach a reçu une très belle offre qui pourrait mettre des bâtons dans les roues des Dogues.

LUCIEN FAVRE VERS LE FENER ?

Selon les informations de Nicolo Schira, Lucien Favre, l’une des pistes du LOSC, ferait l’objet d’une offre de la part du Fenerbahçe. Le technicien suisse s’accorderait le temps de la réflexion pour savoir si oui ou non il accepte de coacher l’équipe turque. Le Fener propose un contrat de deux ans à l’ancien entraîneur de l’OGC Nice. Remercié par Dortmund en cours de saison dernière, Lucien Favre recherche un nouveau projet. Rappelons que Lucien Favre était également sur les tablettes de Pablo Longoria avant la signature de Jorge Sampaoli.

Mercato concurrents OM : Un Rennais tout droit vers le Portugal ?

Le Stade Rennais pourrait se débarrasser d’un joueur plus désiré cet été. Celui-ci pourrait découvrir la Liga NOS.

Le Stade Rennais a beaucoup de travail cet été. Auteurs d’une saison bien en dessous de leurs attentes, les Bretons devront se renforcer et construire le meilleur effectif possible pour pouvoir exister dans une Ligue 1 qui s’annonce plus élevée que jamais. L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc rennais va très certainement engendrer de nombreux changements dans l’effectif. Plusieurs joueurs pourraient être invités à quitter le club. C’est d’ailleurs le cas pour ce joueur indésiré par la direction du club depuis un an.

MBaye Niang vers la Liga NOS ?

Rennes n’hésitera donc pas à céder des joueurs que les dirigeants jugent comme non-compatibles avec le projet sportif du club. C’est le cas pour Mbaye Niang. L’attaquant sénégalais, un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, était prêté durant toute la seconde partie de saison à Al-Ahli, en Arabie Saoudite. Au total, cette saison Niang aura pris part à seulement 17 rencontres mais cela ne l’empêche pas d’avoir des prétendants. En effet, selon l’Equipe, le FC Porto, Besiktas et Krasnodar seraient intéressés par le joueur.