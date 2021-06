Mercato concurrents OM: Lyon surveille un milieu roumain, Lille veut Hatem Ben Arfa et Paris tente de doubler le Barça pour Depay !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

Mercato concurrents OM: Lyon se penche sur un milieu de terrain roumain ?

A la recherche de bonnes affaires pour améliorer son effectif, Juninho s’intéresserait à un milieu roumain qui évolue en Serie A.

En difficulté financière à cause de leur non-participation à la Ligue des Champions pour la deuxième saison d’affiler, Lyon cherche à recruter malin cet été. De nombreux cadres comme Jason Denayer ou Houssem Aouar par exemple pourraient quitter le club et Juninho tente de leur trouver des remplaçants. Pour compléter le départ du milieu de terrain français, Lyon suivrait un joueur roumain qui évolue à Cagliari.

Razvan Marin sur les tablettes de lyon ?

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Lyon souhaiterait s’attacher les services de Razvan Marin. Cette saison, le milieu de terrain roumain était prêté avec option d’achat obligatoire à Cagliari. Il a disputé 39 matchs sous les couleurs du club sarde lors du dernier exercice durant lesquels il aura délivré six passes décisives et inscrit trois buts. Des statistiques très correct pour un milieu de terrain et qui auraient poussé les dirigeants lyonnais a faire une offre de 15 millions d’euros pour le joueur. A noter que le profil de Razvan Marin est très apprécié et surveillé du côté de l’AC Milan.

Mercato concurrents OM: Ben Arfa prêt à tenter un nouveau challenge en Ligue 1 ?

Champion de France avec l’OM, Hatem Ben Arfa a multiplié les aventures depuis son départ de Marseille. Un nouveau club de Ligue 1 pourrait accueillir l’international français.

Libre de s’engager où bon lui semble depuis son départ de Bordeaux, Hatem Ben Arfa pourrait rester en France. Déjà passé par Lyon, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais et donc les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa pourrait connaître, la saison prochaine, une nouvelle expérience en Ligue 1.

Lille prêt à prendre le risque Hatem Ben Arfa ?

Hatem Ben Arfa n’a pas encore évolué dans le véritable nord du pays mais il pourrait changer la donne d’ici peu. En effet, le LOSC serait très intéressé à l’idée de le recruter librement cet été depuis son départ des Girondins de Bordeaux. Pour rappel, Hatem Ben Arfa n’a pas brillé en Gironde puisqu’il a inscrit deux buts et délivrés quatre passes décisives en 24 parties disputées. Des statistiques peu flatteuses pour le joueur de 34 ans qui, cependant, ne freineraient absolument pas Lille. Des intérêts venant de Grèce et de Turquie seraient arrivés jusqu’aux oreilles du joueur mais celui-ci préfèrerait rester en France.

Mercato Concurrents OM: Le PSG veut doubler le Barça pour Memphis Depay ?

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Lyon, Memphis Depay peut donc choisir son club…

Cet été, sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a des airs de Juventus. En effet, le PSG multiplie les contacts avec des joueurs libres. L’arrivée de Wijnaldum sans indemnité de transfert a été officialisé par le club de la capitale pendant que des négociations avec Gianluigi Donnaruma avancent également. Autre joueur libre de tout contrat qui intéresse le PSG: Memphis Depay.

Priorité au Barça pour Depay ?

Annoncé depuis très longtemps sur les tablettes du FC Barcelone, Memphis Depay serait apprécié par les dirigeants parisiens. Selon le journaliste Adrian Sanchez, le profil de l’attaquant néerlandais plairait beaucoup à Leonardo. Depay réalise de très bonnes saisons depuis son arrivée de Manchester United. Cependant, malgré l’intérêt parisien, l’hollandais laisserait la priorité au FC Barcelone, notamment grâce à la présence de Ronald Koeman sur le banc des Blaugranas. Paris pourrait de son côté offrir des avantages financiers à l’ancien lyonnais et devancer Barcelone comme les Parisiens l’ont fait pour arracher Wijnaldum aux mains des Catalans.