Mercato OM: Un flop finalement prolongé ?

Pablo Longoria vise plusieurs joueurs à divers postes. Un latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi serait recherché, ainsi il y aurait la possibilité de voir Nagatomo prolonger son contrat.

Selon l’Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. S’ils n’arrivent pas à trouver leur bonheur concernant le défenseur gauche, il se pourrait que Yuto Nagatomo prolonge son expérience marseillaise d’une année comme l’indique La Provence. Aucune autre écurie que l’OM ne serait intéressée par le Japonais, de quoi faciliter l’opération. Alors que le mercato est ouvert depuis deux jours, Frank Sauzée redoute une chose.

C’est là où il ne faut pas se planter

Dans les colonnes de La Provence, Frank Sauzée s’était exprimé au sujet du mercato important qui attend les Olympiens. Ces gros changements ne lui font pas peur, il espère simplement que la direction ne va pas se tromper dans le recrutement, en prenant notamment des joueurs qui collent à l’OM :

« Le chantier de reconstruction ? Ce genre de chose arrive dans les clubs et c’est normal. Il faut reformater les choses. C’est là où il ne faut pas se planter en ayant à la tête du club des gens qui connaissent le football et qui ne vont pas se faire influencer par des agents ayant un joueur à placer. J’aimerais que les dirigeants fassent un recrutement digne de ce nom, avec des guerriers C’est bien les techniciens, mais il faut, aussi, un état d’esprit de guerrier. Longtemps, il y a eu des gens à la direction qui ne connaissaient rien au football. L’OM ne mérite pas une forme d’incompétence à sa tête. Les propos tenus par l’ancien président sur les Marseillais m’ont complètement stupéfait. Comment peut-on dire ça ? On a été champions d’Europe en étant épaulés par les supporters et les salariés du club, nos premiers supporters. Quand on se faisait éliminer, contre Benfica par exemple, tout le monde pleurait. Maintenant, il faudrait tout stériliser ? Ne pas avoir d’émotions ? Cette interview était lunaire. C’était un profond manque de respect. Ce club mérite des gens qui bandent (sic) pour le foot et pas d’éventuelles spéculations immobilières. » Frank Sauzée – Source : La Provence (26/05/21)