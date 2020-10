Mercato concurrents OM : Lyon tente sa chance pour un ex (et controversé) défenseur du PSG ?

FCMarseille vous propose l’actu du mercato des concurrents de l’OM. Lyon tente de boucler son recrutement après avoir nettoyé son effectif et en attendant deux gros départs. Le club serait intéressé par un latéral droit passé par le PSG…

Après avoir eu l’embarras du choix à ce poste, Rudi Garcia n’a plus vraiment de solution concernant les latéraux droits. Il faut dire Rafael est parti à Basaksehir et Tete à Fulham. Reste donc Léo Dubois et éventuellement le jeune Diomandé qui peut dépanner à ce poste. A moins que l’ancien entraineur de l’OM invente encore un changement de poste comme il l’a fait pour Cornet ou pour Bouna Sarr à Marseille, Lyon doit recruter.

Lyon intéressé par Aurier ?

Selon FootMercato, Lyon « s’est récemment penché sur le cas Serge Aurier, devenu une doublure à Tottenham, qui a recruté Matt Doherty à Wolverhampton il y a quelques semaines. » Le latéral de 27 ans serait déjà en discussion avec le Milan et aurait écarté la possibilité de revenir en Ligue 1. Tottenham attendrait 20M€ dans ce dossier, Lyon serait plus tenté par un prêt…