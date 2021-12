Mercato concurrents OM : Lyon veut chiper une pépite du LOSC (à la Lihadji) ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (Lyon, LOSC, OGC Nice, PSG…) Malgré l’instabilité de la direction lyonnaise et le départ confirmé de Juninho, le club de Jean Michel Aulas aimerait bien récupérer un talent du centre de formation lillois…

Selon FootMercato, l’Olympique Lyonnais viserait Badredine Bouanani. Ce jeune international U18 attire pas mal de clubs car il sera libre en juin prochain. Ce jeune ailier droit de 17 ans n’a pas joué avec l’équipe première du LOSC mais s’est fait remarquer en équipe de France. Son profil de gaucher dribbleur plait à Lyon mais aussi « surtout les Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez, ancien boss du LOSC connaît Badredine Bouanani et rêverait de lui donner sa chance en pro en Gironde. »

Des clubs italiens seraient aussi sur le coup. Cette histoire ressemble à ce qui s’était passée pour l’OM avec un certain Isaac Lihadji, parti libre au LOSC et qui n’a joué que 238 minutes avec l’équipe pro depuis. Même genre de joueur, ailier gaucher dribbleur à droite qui se fait remarquer en équipe de France des jeunes…

🚨Info : #Bordeaux et l’#OL sont intéressés pour récupérer le jeune Badredine Bouanani (17 ans) 🇫🇷. – L’ailier du #LOSC est en fin de contrat en juin prochain. – Des clubs 🇮🇹 se sont également positionnés.@sebnonda 📸 LOSC Médias pic.twitter.com/QfNhWjSnqx — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 14, 2021

Dans le podcast « After Marseille » en aout 2020, Daniel Riolo était revenu sur le cas Isaac Lihadji, l’ancien olympien. Le motif du temps de jeu évoqué par le joueur, lors de sa signature à Lille, laissait le chroniqueur incrédule…

« On va voir si vraiment il va avoir plus de temps de jeu… »

« On verra à Lille de quelle façon Galtier va l’utiliser. Est-ce qu’il aura effectivement plus de temps de jeu qu’il en aurait eu à l’OM, puisque c’est l’excuse de son départ… Mais on sait que ces excuses là sont bidons ! Maintenant on sait comment ça marche, on sait que le business veut qu’aujourd’hui un jeune ne reste pas dans le club parce que immédiatement il prend une prime quand il va dans un autre club.

Donc de toute façon, ce cas de figure on l’aura de plus en plus. Et je me bats pour ça mais je ne veux plus qu’on utilise l’expression « on a pas réussi à le garder ». C’est faux, ça n’existe pas. » Daniel Riolo – Source : Podcast RMC (05/08/2020)



« C’est pas qu’on a pas réussi pas à le garder, c’est qu’on ne peut pas le garder, puisque le joueur et son agent trouveront, de toute façon, plus intéressant de se barrer. Le club arrive, propose une prime et c’est comme ça, le type s’en va. Donc l’expression j’aurais plus de temps de jeu, c’est bidon. Il n’y a pas de clubs de haut niveau qui promettent du temps de jeu. À Lille, t’as vu tout le nombre de joueurs qu’ils ont recrutés ? On va voir si vraiment il va avoir plus de temps de jeu. Il va falloir qu’il fasse ses preuves. S’il les faits, il jouera. » Daniel Riolo – Source : Podcast RMC (05/08/2020)