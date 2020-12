Mercato concurrents OM : Lyon veut s’inspirer de Lille et miser sur deux talents de Turquie ?

Footballclubdemarseille.fr vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM. Lyon travaille sur les prochains marchés des transferts et aurait dans son viseur deux talents turcs, un peu comme le fait le LOSC depuis deux saisons…

Avec Aouar, Caqueret et son armada de brésiliens Paqueta, Mendes et Guimarães, Lyon a des solutions au milieu surtout lors d’une saison sans coupe d’Europe. Pour autant, Juninho travaillerait déjà sur la suite pour anticiper le départ annoncé d’Aouar. Dans cette optique, l’OL aimerait faire un coup à la Yusuf Yazıcı. Le milieu avait quitté Trabzonspor pour Lille contre un joli chèque de plus de 17M€. Après une première saison contrariée par les blessures, ce dernier prouve son niveau. Si l’on rajoute Zeki Çelik et Burak Yılmaz, le championnat turc regorge de bons éléments. Lyon aimerait donc y piocher…

Lyon vise Abdülkadir Ömür et Uğurcan Çakır ?

Selon le média Sabah, Lyon aurait deux joueurs de Trabzonspor dans son viseur. Le club lyonnais aurait coché les noms de d’Abdülkadir Ömür et Uğurcan Çakır. Le premier est un milieu de terrain de 21 ans (international turc à 7 reprises) qui évolue le plus souvent dans l’axe mais ce dernier peut aussi jouer dans le couloir droit. Juninho et Bruno Cheyrou serait aussi intéressés par le portier de 24 ans (international turc à 4 reprises). Des recruteurs lyonnais étaient d’ailleurs dans les tribunes du Medical Park Stadyumu de Trabzonspor ce lundi. Si Lyon veut s’offrir Abdülkadir Ömür et Uğurcan Çakır, il faudra sortir le carnet de chèque. En effet, le premier est estimé à 13M€ et le second à 16M€ par le site Transfermarkt…