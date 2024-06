Mercato concurrents OM : Lyon veut s’offir un défenseur qui participe à la Copa America

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais aimerait recruter un défenseur de 24 ans international canadien. Il dispute actuellement La Copa America avec son pays.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Olympique Lyon open talks to sign 24 year old defender Moïse Bombito. First proposal already sent to Colorado Rapids. Understand personal terms, already agreed. ↪️🦅 Eagle Group to decide best option for Canada international, also Botafogo as possibility. pic.twitter.com/vRJYX83i29 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024

C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé sur son Twitter, l’Olympique Lyonnais ouvre les discussions avec le défenseur central de 24 ans Moïse Bombito. Le club rhodanien a envoyé une proposition au club du jeune défenseur central Le Colorado Rapids. Le défenseur central d’un mètre 90, évoluant en MLS à disputer 16 matchs cette saison et inscrit 2 buts. Il dispose d’une valeur marchande d’environ 1,8 million d’euro selon transfermarkt. Selon Fabrizio Romano, Eagle Group décidera ou non de l’envoyer à Botafogo. Pour rappel, John textor et propriétaire de l’Olympique Lyonnais et de Botafogo. Il pourrait décider d’envoyer le joueur au Brésil afin qu’ils se développe et gagne en expérience. Puis dans un second temps le ramener à Lyon pour renforcer l’équipe.

lire aussi: OM : la reprise de l’entrainement repoussée !