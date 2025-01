Mercato concurrents OM : Molina balance une très mauvaise nouvelle pour Nice !

L’avenir de l’OGC Nice s’annonce plus flou que jamais après les récentes déclarations de Romain Molina, journaliste spécialisé dans l’actualité du football.

En effet, selon ses informations publiées via un tweet, le groupe INEOS, propriétaire du club niçois, aurait décidé de se désengager financièrement de son projet à Nice. Le journaliste affirme que l’ambition du groupe, qui avait jusque-là permis à l’OGC Nice de viser les sommets du football français, est désormais terminée.

Le projet ambitieux INEOS à Nice est fini : même cet été, la direction ne donnera pas un sou pour le mercato Le club va devoir se débrouiller tout seul, INEOS ayant d’autres priorités et soucis avec Manchester United… — Romain Molina (@Romain_Molina) January 22, 2025

INEOS n’alimentera plus le mercato niçois !

« Le projet ambitieux INEOS à Nice est fini », déclare Romain Molina. Le propriétaire du club semble avoir revu ses priorités, et selon le journaliste, même lors du prochain mercato estival, la direction niçoise ne recevra aucun soutien financier de la part du groupe. Les dirigeants de l’OGC Nice devront désormais se débrouiller par leurs propres moyens, sans l’injection de fonds frais qui leur permettait jusque-là de renforcer l’équipe. « Même cet été, la direction ne donnera pas un sou pour le mercato. Le club va devoir se débrouiller tout seul, INEOS ayant d’autres priorités et soucis avec Manchester United… »

Le véritable pivot de cette décision serait le tournant stratégique du groupe INEOS, qui a décidé de concentrer ses ressources et ses efforts sur le club de Manchester United. Après avoir pris en charge la gestion du club anglais, INEOS semble vouloir se concentrer pleinement sur Manchester United, où les enjeux sont plus importants à court terme. Le club niçois, ainsi délaissé, se retrouve donc dans une situation difficile, où il devra trouver des solutions alternatives pour progresser et maintenir son statut dans le haut du tableau de la Ligue 1.



Cette décision pourrait avoir des répercussions importantes pour l’OGC Nice, qui devra désormais naviguer sans les fonds que INEOS lui fournissait. Alors que les supporters du club comptaient sur une continuité dans les investissements pour continuer à rêver d’une place parmi les clubs européens, cette annonce marque un coup d’arrêt aux ambitions niçoises et les laisse dans l’incertitude quant à l’avenir immédiat du club.